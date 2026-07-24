鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-24 20:13

美國那斯達克掛牌的全球金融科技公司奧丁丁集團（OWLS-TW）發布最新營運訊息，旗下跨境穩定幣支付基礎建設 OwlPay Harbor 迎接爆發性成長。公司公布 2026 年第 2 季金流處理量季增逾 5 倍，7 月更創下單月歷史新高，光是 7 月前 3 週的金流處理量就已經超越 6 月整月總量。截至 2026 年 6 月 30 日，包含傳統法幣與穩定幣支付，OwlPay 全平台累計支付總額已突破 6 億美元。

OwlPay Harbor 主要服務企業跨國支付貨款給海外供應商，藉此解決傳統銀行轉帳既耗時且昂貴的痛點。付款方可選擇美元或穩定幣支付，收款方則能直接拿到當地法幣結算款項。OwlPay 採取按每筆支付收取手續費的模式，營收隨著金流處理量同步成長。自 2026 年初擴大規模以來，金流處理量逐月攀升，截至 2026 年 6 月 30 日，企業客戶數已達 67 家。

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奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，穩定幣正從投機工具轉變為實用的金融基礎建設。在傳統銀行服務效率低且收費高的跨境通道中，企業已開始改用穩定幣支付海外供應商，並讓供應商直接以日常使用的當地貨幣收款。他強調，最具挑戰的環節是最後一哩路，也就是如何在符合監管規範前提下，可靠且穩妥地將資金送抵目的地，這正是奧丁丁長期投入的重點。

目前 OwlPay Harbor 的企業客戶集中在中東、非洲與亞洲等取得美元相對受限的區域，其中亞洲市場表現最突出。例如美國進口商採購實體商品時，能直接付款給中國與香港的製造商及批發商，亞洲供應商則以當地法幣順利收款。奧丁丁預期，隨著亞洲支付網絡持續擴展，中國、印度與日本將成為未來幾季推升平台金流處理量的關鍵引擎。