鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-24 19:10

隨著與伊朗的衝突進入第六個月，波斯灣地區的石油出口國正採取前所未有的行動，試圖擺脫對荷姆茲海峽這一戰略要道的依賴。

波斯灣國家或將大舉發債 建造繞開荷姆茲海峽的輸油通道(圖:shutterstock)

為了確保能源出口在面臨伊朗攻擊時仍具備韌性，沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國 (UAE) 及卡達等國，正計畫投入數十億美元建設替代基礎設施，進而引發該地區債券市場的發行熱潮。

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目前的替代方案重點在於開發受威脅程度較低的路徑，包括在紅海或阿曼灣建設新港口、修復老化油管以及升級跨越沙漠的公路網絡。阿聯外貿部長明確表示，其目標是實現「零荷姆茲依賴」；目前阿聯正積極開發兩座面向亞洲市場的深水出口碼頭。

沙烏地阿拉伯則著手重啟通往紅海延布港 (Yanbu) 的舊油管，並有多家公司開始探索利用沙漠公路進行陸路運輸。

這些宏大的基礎建設計畫伴隨著高昂的成本。根據彭博編譯的數據，今年海灣地區的債券發行量已達到創紀錄的 1,120 億美元。歐洲最大的債券投資機構 Amundi SA 指出，儘管債務規模攀升，但這些國家雄厚的外匯存底為金融穩定提供了有力支撐，使市場能有效吸收新增債務。

以科威特為例，即便其原油出口因戰爭幾乎停滯且面臨每日飛彈襲擊，本周發行的 60 億美元債券仍獲得超過兩倍的超額認購，顯示出投資者對該地區債務的強烈胃口。

然而，大規模供應增加與地緣政治局勢也帶來了市場壓力。海灣主權債券利差已出現擴大跡象，例如阿布達比 2054 年到期的債券利差從 1 月的 53 個基點上升至 82 個基點。投資人開始利用信用違約交換 (CDS) 來規避潛在風險。

此外，市場專家指出，地理位置將決定各國受惠程度。沙烏地、阿聯與阿曼具備建立替代走廊的地理優勢，相比之下，科威特、巴林與卡達的轉型難度較高。