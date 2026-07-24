鉅亨網新聞中心 2026-07-24 21:43

市場目前的焦點高度集中於中東局勢。美國總統川普在接受採訪時表示，他正考慮對伊朗發動「比以往任何時候都大」的大規模攻擊，以回應紅海地區衝突的蔓延。川普指出，伊朗尚未感到「足夠的痛苦」，且美國中央司令部已連續 13 個夜晚對相關目標實施打擊。

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這種緊張局勢直接導致本週原油價格劇烈震盪。布蘭特原油期貨一度突破每桶 100 美元，隨後於週五回落至 97 美元左右，跌幅約 3%；美國西德州中級原油 (WTI) 則在 89 美元上方交易。

地緣政治的動盪同時加劇了市場對通膨的擔憂。週四，10 年期美債殖利率一度突破 4.7%，創下 2025 年 1 月以來的新高。分析人士警告，受政府支出擴大導致赤字攀升，以及 AI 投資帶來的信貸需求增長影響，殖利率的上升趨勢可能尚未結束，甚至可能挑戰 5% 的大關。目前交易員預估聯準會下週升息的可能性約為三分之一。

在財報方面，市場呈現出強烈的兩極分化。英特爾 (INTC-US) 因第二季業績超預期且營收增長 25%(創下 2011 年以來最強勁增長)，週四股價大漲。然而，科技巨頭特斯拉 (TSLA-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 週四的表現卻重挫了市場信心。特斯拉因獲利未達預期股價暴跌近 15%，創下近年最大單日跌幅；Alphabet 則因大幅上調資本支出指引，令投資人擔心其 AI 投入的報酬率，導致股價重挫。

這種對人工智慧 (AI)「超大規模支出」是否能轉化為實際獲利的疑慮，已成為市場關注的新焦點。分析師指出，投資人現在對資本支出變得非常敏感，尤其是當 visible ROI(可視回報率) 不明確時。

截至台北時間週五 (24 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 115.66 點或 0.22%，暫報 51827.31 點

那斯達克綜合指數下跌 23.28 點或 0.09%，暫報 25114.40 點

標普 500 指數上漲 10.11 點或 0.14%，暫報 7418.41 點

費半下跌 95.69 點或 0.78%，暫報 12248.15 點

台積電 ADR 下跌 1.12% 至每股 410.92 美元

十年期美債殖利率下跌 1 點至 4.68%

紐約輕原油下跌 2.79% 至每桶 89.62 美元

布蘭特原油下跌 3.10% 至每桶 97.57 美元

黃金下跌 0.08% 至每盎司 4046.36 美元

美元指數上漲 0.03% 至 101.48

焦點個股：

美國運通 (AXP-US) 下跌 4.88%，報 324.22 美元

美國運通盤前公布 2026 年第二季財務，當季每股收益超出華爾街預期，但營收略低於市場預估。

截至 6 月 30 日的第二季，公司實現營收（扣除利息支出）196.4 億美元，年增 10%，略低於分析師預期的 196.9 億美元。淨利為 31.1 億美元，合每股收益 4.53 美元，高於市場預期的 4.40 至 4.41 美元，去年同期淨利為 28.9 億美元，每股收益 4.08 美元。

英特爾 (INTC-US) 下跌 2.08%，報 98.15 美元

英特爾公布 2026 年第二季財報，在 AI 基礎建設投資熱潮帶動下，營收年增 25%，創 2011 年第三季以來最快季度增速，獲利與財測均優於市場預期。

英特爾第二季經調整每股盈餘 (EPS) 為 0.42 美元，高於 LSEG 統計分析師預估的 0.21 美元；營收 161 億美元，也優於市場預期的 144.2 億美元。

SK 海力士 (SKHY-US) 下跌 4.09%，報 162.57 美元

一位總統府高級官員表示，三星電子和 SK 海力士將在李在明總統訪問矽谷期間，與美國領先的科技公司達成協議「非常巨大」的重大協議。

根據南韓總統府政策室長 Kim Yong-beom 的說法，這些協議將包括新型長期記憶體晶片供應合約、戰略投資夥伴關係以及多項合作備忘錄。

華爾街分析：

大型科技股周四遭遇拋售，Pictet 資產管理公司的 Shaniel Ramjee 表示：「這些公司正在進行更多資本支出，這實際上讓美國大型科技股板塊對利率更加敏感，尤其是在債券殖利率，特別是實際殖利率不斷上升的環境下。」