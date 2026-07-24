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美股市場正努力從地緣政治緊張局勢、原油價格波動以及科技巨頭財報不一帶來的衝擊中尋求緩解，週五 (24 日) 早盤道瓊指數漲 0.22%，那斯達克指數跌 0.09%，標普 500 指數漲 0.14%，費半跌 0.78%。
市場目前的焦點高度集中於中東局勢。美國總統川普在接受採訪時表示，他正考慮對伊朗發動「比以往任何時候都大」的大規模攻擊，以回應紅海地區衝突的蔓延。川普指出，伊朗尚未感到「足夠的痛苦」，且美國中央司令部已連續 13 個夜晚對相關目標實施打擊。
這種緊張局勢直接導致本週原油價格劇烈震盪。布蘭特原油期貨一度突破每桶 100 美元，隨後於週五回落至 97 美元左右，跌幅約 3%；美國西德州中級原油 (WTI) 則在 89 美元上方交易。
地緣政治的動盪同時加劇了市場對通膨的擔憂。週四，10 年期美債殖利率一度突破 4.7%，創下 2025 年 1 月以來的新高。分析人士警告，受政府支出擴大導致赤字攀升，以及 AI 投資帶來的信貸需求增長影響，殖利率的上升趨勢可能尚未結束，甚至可能挑戰 5% 的大關。目前交易員預估聯準會下週升息的可能性約為三分之一。
在財報方面，市場呈現出強烈的兩極分化。英特爾 (INTC-US) 因第二季業績超預期且營收增長 25%(創下 2011 年以來最強勁增長)，週四股價大漲。然而，科技巨頭特斯拉 (TSLA-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 週四的表現卻重挫了市場信心。特斯拉因獲利未達預期股價暴跌近 15%，創下近年最大單日跌幅；Alphabet 則因大幅上調資本支出指引，令投資人擔心其 AI 投入的報酬率，導致股價重挫。
這種對人工智慧 (AI)「超大規模支出」是否能轉化為實際獲利的疑慮，已成為市場關注的新焦點。分析師指出，投資人現在對資本支出變得非常敏感，尤其是當 visible ROI(可視回報率) 不明確時。
美國運通 (AXP-US) 下跌 4.88%，報 324.22 美元
美國運通盤前公布 2026 年第二季財務，當季每股收益超出華爾街預期，但營收略低於市場預估。
截至 6 月 30 日的第二季，公司實現營收（扣除利息支出）196.4 億美元，年增 10%，略低於分析師預期的 196.9 億美元。淨利為 31.1 億美元，合每股收益 4.53 美元，高於市場預期的 4.40 至 4.41 美元，去年同期淨利為 28.9 億美元，每股收益 4.08 美元。
英特爾 (INTC-US) 下跌 2.08%，報 98.15 美元
英特爾公布 2026 年第二季財報，在 AI 基礎建設投資熱潮帶動下，營收年增 25%，創 2011 年第三季以來最快季度增速，獲利與財測均優於市場預期。
英特爾第二季經調整每股盈餘 (EPS) 為 0.42 美元，高於 LSEG 統計分析師預估的 0.21 美元；營收 161 億美元，也優於市場預期的 144.2 億美元。
SK 海力士 (SKHY-US) 下跌 4.09%，報 162.57 美元
一位總統府高級官員表示，三星電子和 SK 海力士將在李在明總統訪問矽谷期間，與美國領先的科技公司達成協議「非常巨大」的重大協議。
根據南韓總統府政策室長 Kim Yong-beom 的說法，這些協議將包括新型長期記憶體晶片供應合約、戰略投資夥伴關係以及多項合作備忘錄。
大型科技股周四遭遇拋售，Pictet 資產管理公司的 Shaniel Ramjee 表示：「這些公司正在進行更多資本支出，這實際上讓美國大型科技股板塊對利率更加敏感，尤其是在債券殖利率，特別是實際殖利率不斷上升的環境下。」
iForex 高級市場分析師 Michael Hewson 表示，儘管油價大幅上漲，市場表現出的韌性仍令他感到意外。他表示，對於即將公布的企業財報，「下週將是非常重要的一周，可能決定市場下一步走向。現在市場對資本支出的擔憂明顯增加，尤其是在 AI 領域。」