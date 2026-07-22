〈能源盤後〉美伊戰火擴大、雙海峽危機升溫 原油飆漲3%至近六周新高

鉅亨網編譯許家華 2026-07-23 04:52

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特原油 9 月期貨收盤上漲 3.06 美元，漲幅 3.36%，收每桶 94.07 美元，盤中一度觸及 95.47 美元，創 6 月 11 日以來最高水準；美國西德州中級原油 (WTI) 期貨則上漲 2.49 美元或 2.95%，收報每桶 86.83 美元。

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反映現貨供應緊俏程度的布蘭特原油 3 個月期價差擴大至每桶 9.26 美元，創 5 月 22 日以來最大幅度，逆價差 (backwardation) 進一步擴大。逆價差代表近期交割原油價格高於遠期價格，通常反映市場預期短期供應吃緊。

地緣政治風險成為市場焦點。美軍表示，已連續第 11 晚對伊朗發動攻擊；就在美方空襲後不久，科威特軍方表示，其防空系統攔截了伊朗無人機。

川普則表示，只要德黑蘭攻擊行經荷姆茲海峽的船隻，美國就會轟炸並摧毀伊朗的一座橋梁或發電廠，進一步升高市場對衝突擴大的憂慮。

伊朗革命衛隊發言人則在社群平台 X 警告航運公司，稱荷姆茲海峽南側航道已布設水雷。

除了荷姆茲海峽外，伊朗支持的胡塞武裝也宣布將封鎖沙烏地阿拉伯，並威脅攻擊運送沙國原油、行經曼德海峽 (Bab el-Mandeb Strait) 的船隻，使全球能源運輸面臨「雙海峽風險」。

歐盟海軍護航任務 Aspides 表示，凡與以色列、美國或沙烏地阿拉伯有關聯的船隻，目前遭胡塞武裝攻擊的風險已明顯升高，建議避免航經紅海及亞丁灣。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示，目前能源市場正同時擔憂荷姆茲海峽與曼德海峽兩大戰略水道的安全問題，交易員正密切關注紅海航運流量變化。

自本月稍早美伊停火破裂後，荷姆茲海峽船舶通行量再次大幅下滑，使位於紅海南端入口的曼德海峽，對沙烏地原油出口的重要性進一步提高。

不過，在胡塞武裝發出封鎖威脅後，周三已有 5 艘油輪選擇避開曼德海峽航線，改採其他航道。

Gelber & Associates 分析師指出，市場對供應中斷的擔憂持續升高，隨著紅海安全情勢惡化，商船及油輪被迫改變航線，全球能源物流成本與供應風險均同步上升。

受到威脅影響，亞洲多家煉油商已開始規劃改由沙烏地延布港 (Yanbu) 裝載原油，經蘇伊士運河或繞行非洲運往亞洲，以降低航運風險。

Naga.com 市場分析師 Frank Walbaum 表示，胡塞武裝的威脅迫使油輪改道，不僅可能加劇現貨市場供應壓力，也將影響沙烏地原油出口，進一步推升油價。

另一方面，美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至 7 月 17 日當周，美國原油庫存增加 200 萬桶至 4.117 億桶，主要因煉油廠加工量下降、原油出口減少及進口增加所致。

該數據與市場預期形成鮮明對比。根據《路透》調查，分析師原先預估當周原油庫存將減少 110 萬桶，但實際卻意外增加 200 萬桶，顯示美國國內供需仍存在壓力。不過，在中東供應風險主導市場情緒下，庫存利空並未阻止油價走高。