鉅亨網編譯許家華 2026-07-22 06:36

國際油價周二 (21 日) 收盤勁揚約 2%，雙雙創下五周新高。市場持續消化美國與伊朗衝突升級，以及葉門胡塞武裝 (Houthi) 揚言對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖所帶來的供應風險，投資人憂心中東能源運輸進一步受阻，帶動原油價格走高。

倫敦布蘭特原油 9 月期貨上漲 1.79 美元，漲幅 2%，收在每桶 91.01 美元；美國西德州中級原油 (WTI)8 月期貨上漲 1.68 美元，漲幅 2%，收在每桶 84.91 美元，分別創下 6 月 10 日及 6 月 11 日以來最高收盤價。其中，布蘭特原油已連續第七個交易日處於技術面超買區，是自 2025 年 6 月以來首見。

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能源顧問公司 Gelber & Associates 指出，目前油價上漲並非反映市場已出現大量供應短缺，而是市場重新評估物流中斷風險，認為未來一周中東能源運輸仍可能持續受干擾，尤其若沙烏地對亞洲出口或紅海航線遭遇更多阻礙，供應風險恐將進一步升高。

戰事方面，美軍連續第九晚空襲伊朗南部與西部軍事目標，伊朗則對巴林、科威特及約旦境內美軍相關設施發動飛彈與無人機攻擊，至少一艘油輪在荷姆茲海峽附近遭到襲擊。另一方面，葉門胡塞武裝周一宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，進一步擴大衝突範圍，也提高全球能源供應及國際貿易面臨的風險。

根據 LSEG 船舶追蹤資料，本周兩艘滿載沙國原油、原定駛往中國與印度的油輪，在胡塞武裝發出威脅後於紅海掉頭，改朝蘇伊士運河方向航行。不過，市場消息人士表示，沙烏地位於紅海的延布 (Yanbu) 石油出口港目前仍維持正常運作，尚未出現明顯裝卸中斷。

此外，聯合組織數據倡議 (JODI) 公布的最新資料顯示，沙烏地阿拉伯 5 月原油出口已連續第三個月下滑，並降至歷史新低，反映 OPEC + 持續執行減產及出口策略調整。

除中東局勢外，俄烏戰事也持續影響全球能源供應。市場消息指出，由於俄羅斯黑海港口油輪接連遭攻擊，裏海管線聯盟 (Caspian Pipeline Consortium，CPC) 周一暫停裝船作業後，目前已停止接收哈薩克原油。俄羅斯指控烏克蘭策動攻擊，但烏方尚未對此發表評論。

分析人士指出，中東與黑海兩大能源運輸通道同時面臨地緣政治風險，令全球原油供應前景更加緊張，也成為近期油價持續走強的重要支撐因素。

市場接下來將聚焦美國石油協會 (API) 稍晚公布的原油庫存數據，以及美國能源資訊署 (EIA) 周三發布的官方庫存報告。根據路透調查，分析師平均預估，截至 7 月 17 日當周，美國商業原油庫存減少約 50 萬桶，若預測成真，將連續第二周下降；去年同期庫存減少 320 萬桶，過去五年 (2021 年至 2025 年) 同期平均降幅則約 120 萬桶。