鉅亨網編譯許家華 2026-07-21 05:20

國際油價周一 (21 日) 震盪走高，在盤中劇烈波動後終場收漲逾 1%。市場持續評估美國與伊朗可能重啟談判的前景，同時關注葉門胡塞武裝宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，以及荷姆茲海峽航運量持續下降，地緣政治風險仍支撐原油價格。

布蘭特原油 9 月期貨收漲 1.12 美元，漲幅約 1.3%，收每桶 89.22 美元，盤中一度觸及 91.42 美元，創 6 月 11 日以來新高。美國西德州中級原油 (WTI)8 月期貨收漲 0.74 美元，漲幅約 0.9%，收每桶 83.23 美元，盤中最高來到 85.39 美元，為 6 月 12 日以來高點。

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路透引述一名伊朗高級官員報導，斡旋方已向德黑蘭提出一項降溫方案，建議美伊雙方實施為期 10 天的停火，希望藉此恢復上月達成的臨時協議，並為重啟談判創造空間。

Capital.com 資深市場分析師 Daniela Hathorn 表示，儘管衝突距離真正解決仍有一段距離，但市場對美伊重新談判的期待，已在短期內降低投資人對荷姆茲海峽航運及全球原油供應進一步惡化的憂慮。

不過，中東局勢依舊持續升高。美軍週末對伊朗展開連續第九晚軍事打擊，美國盟友科威特與巴林則通報再度遭到伊朗攻擊。

另一方面，獲伊朗支持的葉門胡塞武裝宣布將對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，被市場視為中東衝突可能擴大的新戰線，也使全球能源供應與國際航運風險再度升高。

Rystad Energy 地緣政治分析主管 Jorge León 指出，若 10 天停火無法實現，且荷姆茲海峽持續處於高度受限狀態，同時胡塞武裝加強對紅海航運威脅，全球油價可能再度出現大幅上漲。他估計，每日約 250 萬桶沙國原油出口恐受到胡塞封鎖行動影響。

不過，市場也存在壓抑油價漲勢的因素。能源數據公司 Kpler 指出，目前全球海上漂浮儲油量約達 13.5 億桶，創歷史高水位，龐大的海上庫存有助於緩衝短期供應中斷，限制油價進一步飆升空間。

市場同時密切關注荷姆茲海峽航運情況。根據 LSEG 數據，20 日僅有 4 艘船舶通過荷姆茲海峽，較前一天的 8 艘再減少 50%。自戰事升高以來，航運流量持續萎縮，反映船東與保險業者對區域安全風險仍保持高度戒慎。

數據顯示，自上週五以來，至少已有 3 艘油品運輸船及 1 艘超大型原油運輸船 (VLCC) 進入荷姆茲海峽裝載原油。不過，衛星影像及業界人士指出，位於荷姆茲海峽外海的船對船 (STS) 原油轉運作業，近期也因伊朗多次襲擊商船事件而明顯放緩。

希臘航運公司 Dynacom Tankers 表示，旗下管理的 2 艘油輪 21 日在阿曼外海航行期間遭不明飛行物攻擊。

伊朗革命衛隊則聲稱，有 2 艘油輪試圖行經其所稱的「不安全南線航道」時發生爆炸並失去動力；前一天革命衛隊也曾表示，另有 2 艘船舶在同一海域發生「事故」。目前尚無法確認上述事件是否與 Dynacom Tankers 船舶遭襲屬於同一事件。

澳盛銀行 (ANZ) 分析師表示，市場供應面的敘事已逐漸轉向偏空，原先預期航運活動將快速恢復，如今幾乎已停滯，荷姆茲海峽每日通行船舶數量甚至降至個位數。