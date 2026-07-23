〈能源盤後〉胡塞攻擊沙國油輪 荷姆茲海峽航運停擺 布油飆漲7% 又登100美元

鉅亨網編譯許家華 2026-07-24 05:42

葉門胡塞武裝組織宣稱在紅海攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，加上荷姆茲海峽航運幾近停擺，全球原油供應風險持續升高，帶動國際油價周四 (23 日) 大幅走揚，布蘭特原油收盤自 5 月以來首度站上每桶 100 美元整數關卡。

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特原油期貨收盤大漲 6.62 美元，漲幅 7%，收在每桶 100.69 美元，創 5 月 22 日以來最高收盤價。自 2 月伊朗戰事爆發以來，布蘭特原油價格累計上漲近 40%，且幾乎所有漲幅都集中在本月。

‌



美國西德州中級原油 (WTI) 期貨同步勁揚 5.36 美元，漲幅 6.2%，收報每桶 92.19 美元，創 6 月 4 日以來收盤新高。

瑞穗證券 (MFG-US) 能源期貨主管 Bob Yawger 表示，地面戰爭爆發的可能性日益提高，加上全球兩條最繁忙的能源運輸咽喉航道均受到油輪通行限制，原油價格已逐漸逼近四年高點 126.41 美元。他指出，全球經濟正快速消耗能源庫存，若供應持續受阻，市場將面臨更大的供需失衡。

葉門胡塞武裝宣布，已對兩艘載運沙烏地阿拉伯原油的油輪發動軍事行動，並表示將對沙國原油出口實施海上封鎖。沙烏地官方通訊社 (SPA) 隨後證實，其中一艘油輪在紅海航行期間遭到攻擊並起火，但未說明攻擊者身分。

能源顧問公司 Gelber and Associates 指出，荷姆茲海峽航運幾近停擺，加上伊朗原油出口明顯減少，使全球近期原油供應更加緊張，市場對短期供給能力的憂慮持續升溫。

分析師估計，荷姆茲海峽與曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 兩條航道合計承載約全球四分之一的原油運輸量，因此任何衝突升級都可能對全球能源市場造成重大衝擊。

不過，根據航運資料，在攻擊事件發生後，兩艘中國超級油輪仍成功經由曼德海峽駛離紅海，共載運約 400 萬桶沙烏地阿拉伯原油，顯示部分航運仍維持運作。

高盛 (GS-US) 最新報告指出，若荷姆茲海峽運輸受阻情況持續至 2027 年，預估布蘭特原油價格今年第四季可能突破每桶 120 美元，2027 年平均價格將維持約 100 美元；若曼德海峽與蘇伊士運河也持續受到干擾，油價仍有進一步上漲空間。

另一方面，伊朗革命衛隊表示，一艘油輪試圖沿著布設水雷的航道航行時發生爆炸並起火，另有兩艘油輪已折返。革命衛隊宣稱，目前荷姆茲海峽已完全由伊朗掌控，在美軍持續於區域採取行動期間，海峽已「完全封閉」，所有油輪若未與伊朗協調，將不得進出該海域。

美國總統川普則警告，將對伊朗及其支持的胡塞武裝祭出「重大軍事懲罰」。

瑞銀 (UBS-US) 分析師 Giovanni Staunovo 指出，伊朗持續攻擊通過荷姆茲海峽的船隻，已導致非伊朗油輪穿越海峽數量明顯下降。同時，美國重新實施針對伊朗港口的海上封鎖，使伊朗原油裝船量由本月初每日 150 萬至 200 萬桶降至幾乎歸零。

他表示，由於離開荷姆茲海峽的船隻減少，過去 7 天波斯灣原油裝載量降至每日 250 萬桶，遠低於過去 30 天平均每日 600 萬桶，顯示區域出口活動大幅放緩。