鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-24 19:14

由於建立自主檢驗能力包括購置設備加上人員訓練仍必須耗時幾個月時間，而泰山董事長劉偉龍則指出，泰山希望先以 3000 萬拋磚引玉，支持政府提升整體食品安全檢驗能量。目前公司正積極與合適的單位洽談，希望在衛福部支持下儘速推動，未來除本次捐贈外，也將持續編列相關預算，投入食品安全檢驗制度、設備及人才培育。

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而擁有百年歷史的油廠福壽，董事長洪堯昆指出，公司擁有長時間的製油經驗，同時，先前也建立自有的檢驗中心，但在此之前以對含農藥的檢驗爲主，預計將針對此次事件增購檢驗苯駢芘的設備維護食品安全。

洪堯昆也應媒體詢問指出，福壽本身生產其他種類油品及寵物食品，但寵物食品所用油脂爲動物性油脂，也與本次發生苯駢芘超標大豆油無關。

今天會中，福懋油董事長吳星澄向所有消費者及社會大眾表達最誠摯歉意，民以食為天，深刻理解食品安全是企業最重要的責任；對於這次中聯油脂公司油品苯駢芘檢出異常事件，造成社會各界關切與不安深感抱歉，目前案件仍在主管機關及司法機關調查程序中，公司定將全力配合、期待各機關秉持科學、客觀與專業、早日釐清真相，而應該承擔的責任絕不推諉。

吳星澄指出，自今年 6 月 30 日起，福懋油立即啟動通報及相關商品下架、回收及退款作業，再依食藥署於 7 月 9 日發出的指示，全面預防性下架自今年 4 月起至 6 月間銷售之全部批號大豆沙拉油相關產品。

吳星澄指出，油品製造商中聯油脂為一獨立營運公司，日常運作及品質等管理制度係由其經營團隊依法負責執行。現階段中聯公司已停工，如後續經主管機關核准復工，福懋油基於對上游供應商管理，將採取要求中聯公司立即啟動全面改善計畫，針對原料驗收、品質管理、製程控制、檢驗制度及供應鏈管理，進行全面盤點與檢討，並依據最新法規及食品安全管理要求，建立更嚴謹、更透明、更可追溯的品質管理制度。

同時，福懋油後續針對中聯公司所提供之大豆沙拉油產品，將採取雙方會同逐批取樣封槽後送交檢驗，檢驗方法及數據必須是經由第三方認證實驗室所出具之報告載明，檢驗合格後始可出貨。同時，福懋油廠內實驗室已著手建立苯駢芘自主檢驗能力，完成後可再提高產品檢驗頻率，確保產品符合法規標準。