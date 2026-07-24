鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-24 12:12

由於中東局勢升溫與航道封鎖風險，國際油價 23 日急遽飆升，台股原油相關 ETF 期元大 S&P 石油 (00642U-TW)、期街口布蘭特正 2(00715L-TW) 今 (24) 日開盤後獲得買盤熱烈追捧，股價大漲 4-5%。

葉門胡塞武裝組織宣稱在紅海攻擊沙烏地阿拉伯油輪，加上關鍵交通樞紐荷姆茲海峽航運幾近停擺，引發市場對原油供應中斷的強烈疑慮，激勵國際原油期貨價格大幅走揚。

‌



倫敦布蘭特原油期貨昨日收盤大漲 7%，強勢登頂每桶 100.69 美元，為今年 5 月以來首度站上百元大關；美國西德州中級原油 (WTI) 期貨亦大漲 6.2%，收在每桶 92.19 美元，同步創下近期新高。

期元大 S&P 石油 ETF 追蹤「標普高盛原油增強超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return)，目前資產規模約 28 億元。受油價暴漲利多激勵，盤中強勢大漲近 5%，每股最高來到 30.26 元。

期街口布蘭特正 2 ETF 追蹤「標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍 ER 指數」(S&P GSCI Brent Crude 2X leveraged ER Index)，目前資產規模達 58.95 億元。在槓桿效應助攻下，盤中勁揚近 6%，最高觸及 55.5 元，午盤前市場交易極度熱絡，成交量已突破萬張大關。