鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-24 11:57

台股加權指數今 (24) 日盤中一度又重挫超過 1100 點，其中護國神山台積電 (2330-TW) 貢獻跌點超過 470 點，市場處在去槓桿化的壓力階段，台灣經濟研究院今 (24) 日直指，AI 供應鏈上下游財務風險高度連動，在高槓桿、循環融資和估值集中下，AI 生產力紅利與資產泡沫疑慮並存。

台經院說明，當前 AI 投資無論在擴張速度、資金規模和市場樂觀程度上，均與過往創新週期具有一定相似性，且產業內已形成超大規模雲端業者、晶片製造商與 AI 實驗室彼此投資、採購及融資的封閉式循環，使上下游財務風險高度連動。

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台經院提醒，隨著 AI 資本支出持續超越部分企業盈餘與自由現金流，部分業者須透過舉債支應投資，若未來算力需求、獲利能力或終端應用成長不如預期，恐導致資本支出放緩、信用利差擴大、供應鏈收入下滑等，並對高負債的 AI 實驗室、資料中心和基礎設施承建商造成更大壓力。