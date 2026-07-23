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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為23.87元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.88元，其中最高估值1.15元，最低估值0.42元，預估目標價為23.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.15(1.23)1.261.130.84
最低值0.42(0.42)0.860.980.62
平均值0.84(0.89)1.041.050.7
中位數0.88(0.9)0.921.040.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.76億21.21億20.13億15.80億
最低值14.10億17.01億18.83億15.80億
平均值16.99億19.17億19.59億15.80億
中位數17.55億19.30億19.81億15.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.02-0.43-0.48-0.340.34
營業收入5.84億6.24億5.74億5.61億12.57億

詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAG

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