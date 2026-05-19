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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為26.96元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.99元，其中最高估值1.19元，最低估值0.41元，預估目標價為26.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.19(1.19)1.241.110.82
最低值0.41(0.41)0.850.910.55
平均值0.9(0.91)1.040.990.66
中位數0.99(1.01)10.960.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.41億21.21億20.13億14.97億
最低值13.52億16.29億17.56億14.97億
平均值16.21億18.33億18.83億14.97億
中位數16.46億17.50億18.79億14.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.02-0.43-0.48-0.340.34
營業收入5.84億6.24億5.74億5.61億12.57億

詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSAG

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