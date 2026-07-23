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鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估下修至9元，預估目標價為129.00元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.2元下修至9元，其中最高估值12.36元，最低估值8.49元，預估目標價為129.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.36(12.36)16.8717.5215.94
最低值8.49(8.49)8.057.37.26
平均值9.38(9.43)10.6211.7711.06
中位數9(9.2)10.5711.2611.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值340.40億378.82億391.02億376.94億
最低值254.17億255.72億217.18億198.89億
平均值273.72億293.68億297.96億310.31億
中位數268.33億290.83億285.71億318.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.46-0.58-3.002.926.39
營業收入121.90億119.49億117.75億185.57億220.97億

詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNEM

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