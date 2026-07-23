鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估下修至9元，預估目標價為129.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.2元下修至9元，其中最高估值12.36元，最低估值8.49元，預估目標價為129.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.36(12.36)
|16.87
|17.52
|15.94
|最低值
|8.49(8.49)
|8.05
|7.3
|7.26
|平均值
|9.38(9.43)
|10.62
|11.77
|11.06
|中位數
|9(9.2)
|10.57
|11.26
|11.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|340.40億
|378.82億
|391.02億
|376.94億
|最低值
|254.17億
|255.72億
|217.18億
|198.89億
|平均值
|273.72億
|293.68億
|297.96億
|310.31億
|中位數
|268.33億
|290.83億
|285.71億
|318.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.46
|-0.58
|-3.00
|2.92
|6.39
|營業收入
|121.90億
|119.49億
|117.75億
|185.57億
|220.97億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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