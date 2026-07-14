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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.95元下修至0.9元，其中最高估值1.23元，最低估值0.42元，預估目標價為25.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.23(1.23)
|1.26
|1.13
|0.84
|最低值
|0.42(0.42)
|0.86
|0.98
|0.62
|平均值
|0.9(0.91)
|1.04
|1.05
|0.7
|中位數
|0.9(0.95)
|0.92
|1.04
|0.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.76億
|21.21億
|20.13億
|15.80億
|最低值
|14.10億
|17.01億
|18.83億
|15.80億
|平均值
|16.99億
|19.17億
|19.59億
|15.80億
|中位數
|17.55億
|19.30億
|19.81億
|15.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|-0.43
|-0.48
|-0.34
|0.34
|營業收入
|5.84億
|6.24億
|5.74億
|5.61億
|12.57億
詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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