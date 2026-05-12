鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為27.22元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.11元，其中最高估值1.24元，最低估值0.69元，預估目標價為27.22元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.24(1.24)
|1.29
|1.16
|0.86
|最低值
|0.69(0.69)
|0.85
|0.91
|0.55
|平均值
|1.02(1.04)
|1.08
|1.01
|0.66
|中位數
|1.11(1.17)
|1.05
|0.98
|0.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.32億
|20.16億
|19.26億
|14.96億
|最低值
|13.52億
|16.29億
|17.56億
|14.96億
|平均值
|16.92億
|17.98億
|18.54億
|14.96億
|中位數
|16.42億
|17.50億
|18.79億
|14.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|-0.43
|-0.48
|-0.34
|0.34
|營業收入
|5.84億
|6.24億
|5.74億
|5.61億
|12.57億
詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至-1.28元，預估目標價為31.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估上修至15.93元，預估目標價為155.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至16.54元，預估目標價為129.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為45.12元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇