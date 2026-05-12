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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一銀業(AG-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為27.22元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一銀業(AG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.11元，其中最高估值1.24元，最低估值0.69元，預估目標價為27.22元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.24(1.24)1.291.160.86
最低值0.69(0.69)0.850.910.55
平均值1.02(1.04)1.081.010.66
中位數1.11(1.17)1.050.980.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.32億20.16億19.26億14.96億
最低值13.52億16.29億17.56億14.96億
平均值16.92億17.98億18.54億14.96億
中位數16.42億17.50億18.79億14.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.02-0.43-0.48-0.340.34
營業收入5.84億6.24億5.74億5.61億12.57億

詳細資訊請看美股內頁：
第一銀業(AG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAG

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