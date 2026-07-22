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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.19元，預估目標價為31.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.2元下修至0.19元，其中最高估值0.5元，最低估值0.04元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.5(0.5)1.52.243.25
最低值0.04(0.04)0.40.911.83
平均值0.2(0.2)0.891.642.57
中位數0.19(0.2)0.891.622.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值70.58億83.05億101.42億104.50億
最低值64.47億69.87億78.07億89.66億
平均值67.26億75.80億85.75億99.81億
中位數67.18億75.47億84.02億100.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.78-3.16-1.73-1.05-0.01
營業收入12.96億22.40億36.65億47.68億60.55億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

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