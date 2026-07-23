鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調降至39元，幅度約4.64%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由40.9元下修至39元，調降幅度4.64%。其中最高估值54元，最低估值29.11元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀17位、保持中立2位、保守悲觀2位。
金羅斯黃金今(23日)收盤價為24.24元。近5日股價上漲4.64%，標普指數下跌0.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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