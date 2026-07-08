鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估下修至2.93元，預估目標價為41.14元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.97元下修至2.93元，其中最高估值4.16元，最低估值2.42元，預估目標價為41.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.16(4.16)
|5.2
|4.58
|4.06
|最低值
|2.42(2.42)
|2.17
|2.02
|1.37
|平均值
|2.97(3.02)
|3.3
|3.23
|2.62
|中位數
|2.93(2.97)
|3.32
|3.25
|2.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|120.14億
|133.48億
|120.04億
|93.26億
|最低值
|87.72億
|75.23億
|72.96億
|50.66億
|平均值
|97.71億
|101.15億
|97.78億
|75.68億
|中位數
|96.26億
|102.26億
|95.84億
|83.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|1.96
|營業收入
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
|70.51億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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