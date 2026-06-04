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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估下修至3.04元，預估目標價為42.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.09元下修至3.04元，其中最高估值4.16元，最低估值2.63元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.16(4.16)5.24.584.06
最低值2.63(2.63)2.172.021.14
平均值3.09(3.15)3.373.282.58
中位數3.04(3.09)3.293.252.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值120.14億133.48億120.04億93.26億
最低值91.47億75.23億72.96億50.66億
平均值100.28億101.52億97.75億75.68億
中位數99.94億102.26億95.72億83.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.18-0.470.340.771.96
營業收入37.29億34.55億42.40億51.49億70.51億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKGC

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