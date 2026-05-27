鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調降至42元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由43.5元下修至42元，調降幅度3.45%。其中最高估值54元，最低估值38元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀18位、保持中立1位、保守悲觀2位。
金羅斯黃金今(27日)收盤價為29.15元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲2.25%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至3.01元，預估目標價為43.75元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估下修至2.94元，預估目標價為43.07元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估下修至2.99元，預估目標價為43.57元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至3.11元，預估目標價為43.92元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇