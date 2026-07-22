鉅亨網編譯許家華 2026-07-23 06:20

美國政府周三 (22 日) 與沙烏地阿拉伯正式簽署民用核能合作協議，為沙國建立民用核能計畫奠定法律基礎，合作期限長達 30 年、規模預估達數百億美元，未來美國企業將可參與沙國核能建設。不過，外界關注的是，協議可能允許沙國未來進行鈾濃縮，且未完全納入美方過去要求的防核擴散機制，引發美國國會及防擴散專家的質疑。

美國能源部表示，此次協議將建立雙方長期合作的法律框架，協助沙國發展民用核電，同時為美國核能企業創造出口商機，擴大美國核能技術在全球市場的競爭力。

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美國能源部長 Chris Wright 與沙烏地能源大臣阿卜杜勒阿齊茲．賓．薩勒曼 (Prince Abdulaziz bin Salman) 當天同步簽署核能合作協議及雙邊核子安全保障協議。Chris Wright 表示，合作將建立在全球最高核能安全與防止核武擴散標準之上，並採用美國最先進的核能技術與科研成果。

依據美國《原子能法》(Atomic Energy Act)，此類俗稱「123 協議」(123 Agreement) 的民用核能合作，必須送交國會審查，國會將有 90 天審議期，期間可透過聯合決議阻止協議生效。

美國能源部指出，協議將使美國企業取得參與沙國核能發展的資格。其中，美國核能公司 Westinghouse Electric 被視為最大受惠者之一。該公司執行長 Dan Sumner 形容，這項協議是美沙能源合作的重要里程碑，有助提升能源安全，也將為美國核能產業帶來更多海外商機。

Westinghouse 開發的 AP1000 大型第三代核反應爐，目前被視為全球新建核電廠的重要技術方案，也是美國積極推廣的核電技術之一。美國政府近期亦持續投入核能供應鏈建設，希望加速 AP1000 等大型核電機組部署，以滿足 AI 資料中心快速成長帶來的電力需求。

國際能源總署 (IEA) 資料顯示，沙烏地目前幾乎所有能源供應仍仰賴化石燃料，其中約 60% 的發電來自天然氣，其餘約 40% 來自燃油。身為石油輸出國組織 (OPEC) 最大產油國，沙國近年積極推動經濟多元化，希望透過核能降低國內發電對石油的依賴，將更多原油保留作為出口，以增加國家收入。

不過，相較阿拉伯聯合大公國 (UAE) 過去與美國簽署、明文禁止鈾濃縮與核燃料再處理的「黃金標準 (Gold Standard)」協議，最新的美沙協議並未納入相同限制，也未要求沙國接受國際原子能總署 (IAEA)《附加議定書》(Additional Protocol) 的更嚴格查核，因此引發外界高度關注。

根據多家美國媒體報導，協議保留沙國未來在境內進行鈾濃縮的可能性，美沙將共同評估是否有設置鈾濃縮設施的必要；若確有需求，未來可能由美國企業興建相關設施，但將採取高度受控的「黑盒子 (Black Box)」技術模式，以限制敏感技術外流。

美國國務卿 Marco Rubio 則表示，美國不會與任何國家簽署可能導致核武擴散風險的協議，政府有信心相關合作仍符合防擴散原則。不過，多位國會議員與防擴散專家認為，若缺乏更嚴格的國際監督機制，仍可能提高中東地區核武擴散風險。

分析指出，此次協議正值美軍持續打擊伊朗核設施、施壓德黑蘭放棄核武計畫之際，美國卻同時允許沙國推動民用核能並保留鈾濃縮可能性，形成鮮明對比，也讓外界重新檢視華府中東能源與安全政策的一致性。