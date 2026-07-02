鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-03 06:21

不過，美超微可能還得更加努力安撫投資人。該股周四下跌 1.56%，收在 27.22 美元，前一交易日重挫 6%，近八個交易日已累計重挫 23%。

‌



美超微在致客戶與合作夥伴的公開信中表示，公司並非台灣檢方調查的對象，且過去數個月來一直積極配合相關單位調查。

公司證實，旗下四名員工因涉及向台灣一家科技公司銷售產品，於周一遭檢調約談。其中兩人遭羈押候審，另外兩人則獲交保。四人目前均已遭行政停職。調查人員也已查扣相關員工的辦公桌及電子設備，以協助調查。

美超微營收長 Matt Thauberger 在公開信中直接向客戶與合作夥伴喊話，「由於調查仍在進行，我們無法掌握所有細節。但最重要的是，我想向各位保證，此事完全不會影響我們持續為您提供產品與服務的能力。」

Thauberger 表示，「美超微將持續致力於維護美國利益，並保護公司的先進技術與智慧財產權，以保障客戶、合作夥伴、公司及整個產業的利益。」

台灣檢調今年 5 月便曾與美超微合作，查獲 3 名涉案人士並查扣 50 台伺服器，公司當時表示，這是為了「防止伺服器技術遭非法轉用。」