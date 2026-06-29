鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-30 06:50

美超微 (Super Micro Computer) 涉嫌將搭載輝達高階 AI 晶片的伺服器違法出口至中國等地，台灣檢調與海巡署週一 (29 日) 發動第二波搜索行動，前往美超微台灣辦公室及多家相關企業共 12 處地點搜索，並約談 6 名涉案人士。

消息曝光後，美超微 (SMCI-US) 週一股價崩跌超 8% 至每股 28.15 美元，連續第五個交易日收墨。

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基隆地檢署 29 日表示，本次搜索地點包括美超微台灣辦公室、資料中心業者是方電訊 (6561-TW) 及美超微經銷商青雲科技 (5386-TWO)。

檢方並通知多名公司主管及員工到案說明，全案朝偽造文書、背信等罪嫌方向持續偵辦。

海巡署指出，全案源於今年 5 月 20 日查獲游姓、王姓及陳姓等嫌犯涉嫌以不實文件申報出口，將搭載高階 AI 晶片的伺服器輸往中國、香港及澳門。專案小組進一步溯源追查後，發現多家科技公司內部員工疑似涉案，因此擴大偵辦並展開第二波搜索。

海巡署表示，偵防分署基隆查緝隊掌握情資後，報請基隆地檢署指揮，並結合調查局台北市調查處、基隆市刑警大隊等單位成立專案小組。經調查，共有 6 名科技公司員工涉嫌違反職務義務、涉及背信等罪嫌，因此兵分多路搜索台北、新北等 12 處據點，釐清案件細節及資金、貨物流向。

美超微回應表示，公司正全力配合台灣司法機關調查。

此次行動也是台灣針對高階 AI 晶片流向中國案件採取大規模執法行動，反映美國對先進 AI 晶片出口管制已逐步延伸至供應鏈與轉運環節。

美國近年持續收緊先進 AI 晶片出口中國的限制，擔憂相關技術可能被用於軍事用途。雖然台灣目前尚未將 AI 晶片出口中國列為刑事犯罪，主管機關僅能提醒業者可能違反美國出口管制規定，檢方也只能依現行《刑法》及相關法規偵辦。

不過，台灣正研議修法，未來可能將違規出口 AI 晶片納入刑事處罰，以強化出口管制。