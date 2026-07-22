日元寫40年新低！美元兌日元漲破163關口 日本干預風險升高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美元兌日元周二（21 日）升破 163 關口，為 1986 年以來首次觸及這個價位，日元持續貶值，日本當局干預匯市的預期再度升溫。
受中東局勢持續緊張、國際油價上漲以及市場重新押注美國聯準會（Fed）進一步收緊政策影響，美元連續第四個交易日走強。美元兌日元一度突破 163，為 40 年來新高（即日元 40 年來最低水準），再度引發市場對日本政府干預匯市的猜測。
日本政府此前已多次強調，將密切關注匯率走勢，並將在必要時採取適當行動。隨著美元兌日元不斷刷新紀錄，交易員普遍認為，當局容忍日元繼續大幅貶值的空間正在縮小。
日本今年已數次因日元走弱而採取行動。6 月底美元兌日元突破 162 時，《路透社》曾報導，日本官員重申已做好應對匯率異常波動的準備，市場對干預時點保持高度警惕。
今年 7 月初，市場一度傳出日本當局向交易員進行「匯率詢價」（rate check），這一舉動通常被視為正式干預前的信號，帶動日元短線快速反彈。
與此同時，市場也擔憂，一旦日本再次出手干預，可能引發全球資產重新定價。
《MarketWatch》指出，當前市場環境與 2024 年日本干預匯市前出現不少相似之處，當時日元急劇反彈，導致套利交易平倉，並對科技股等風險資產形成衝擊。
不過，多數分析師認為，如果沒有日本貨幣政策進一步收緊或 Fed 轉向寬鬆，僅靠外匯干預對日元的支撐作用可能仍是暫時性。
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