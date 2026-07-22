日元寫40年新低！美元兌日元漲破163關口 日本干預風險升高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-22 09:09

美元兌日元周二（21 日）升破 163 關口，為 1986 年以來首次觸及這個價位，日元持續貶值，日本當局干預匯市的預期再度升溫。

美元兌日元漲破163關口，日本干預風險升高。（圖：Shutterstock）

受中東局勢持續緊張、國際油價上漲以及市場重新押注美國聯準會（Fed）進一步收緊政策影響，美元連續第四個交易日走強。美元兌日元一度突破 163，為 40 年來新高（即日元 40 年來最低水準），再度引發市場對日本政府干預匯市的猜測。

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日本今年已數次因日元走弱而採取行動。6 月底美元兌日元突破 162 時，《路透社》曾報導，日本官員重申已做好應對匯率異常波動的準備，市場對干預時點保持高度警惕。

今年 7 月初，市場一度傳出日本當局向交易員進行「匯率詢價」（rate check），這一舉動通常被視為正式干預前的信號，帶動日元短線快速反彈。

與此同時，市場也擔憂，一旦日本再次出手干預，可能引發全球資產重新定價。

《MarketWatch》指出，當前市場環境與 2024 年日本干預匯市前出現不少相似之處，當時日元急劇反彈，導致套利交易平倉，並對科技股等風險資產形成衝擊。