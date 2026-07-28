鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-28 16:11

由於市場持續消化聯準會 (Fed) 在本周升息的可能性，美金指數周二 (28 日) 維持在近一個月的高點，報 101.46，亞洲貨幣整體表現疲軟，特別是印尼盾因印尼央行總裁 Perry Warjiyo 本周突然請辭，成為當日表現最差的亞幣。

美元穩於一個月高點附近 亞幣整體走弱 印尼盾挫約0.5%(圖:shutterstock)

目前市場預估聯準會周三升息 25 個基點的機率約為 38%，投資者同時也在等待美國 GDP 與核心個人消費支出 (PCE) 物價指數的公布，以獲取更多政策指引。

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儘管升息預期支撐了美金走勢，但油價的回落暫時緩解了通膨憂慮，限制了主要貨幣的波動幅度。受到美伊外交突破希望的影響，原油價格在先前大幅下跌後持續低迷；美國總統川普表示雙方有「很大機會」達成協議，這有效降低了能源驅動通膨衝擊的風險。

周二韓股因科技股拋售而重挫，但韓元相對平穩，離岸與在岸人民幣也變動不大，日元則持續在數十年低點徘徊，美元兌日元報 163.4 左右。新台幣走弱，美元兌新台幣上漲約 0.4%。

美元兌印尼盾上漲 0.5%，主因是 Warjiyo 請辭，目前央行總裁暫由副總裁達 Destry Damayanti 代理。Warjiyo 自 2018 年任職以來，建立了一套結合利率調整與外匯干預的政策框架以應對疫情等衝擊。

DBS 經濟學家表示，投資者目前正高度關注印尼央行是否能維持領導層的經驗與獨立性，以維持市場對貨幣政策框架的信心。