鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-22 10:21

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 周二（21 日）發表了三款成本更低的 Gemini 人工智慧（AI）模型，但已推遲數周的旗艦版 Gemini Pro 模型，Google 仍未公布具體發表時間。

此次 Google 推出的新模型陣容包括 Gemini 3.6 Flash 和 Gemini 3.5 Flash-Lite，兩者均為現有輕量級模型的升級版本，主要面向不需要最先進 AI 能力的應用場景。

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此外，Google 還發表了一款全新輕量級模型 Gemini 3.5 Flash Cyber，該模型專門針對網路安全領域應用進行了強化。

Gemini 3.5 Flash Cyber 專為檢測和修復軟體漏洞而設計，初期將僅通過有限訪問測試項目向政府機關及可信合作夥伴開放。Google 表示，與更大型模型相比，該專業化模型的 Token 運行成本更低。

這一模型有望幫助 Google 縮小在網路安全 AI 領域與 Anthropic 之間的差距。後者憑藉自動化代碼防禦技術，已經在該領域建立先發優勢。

不過，市場關注的焦點仍集中在 Gemini 3.5 Pro 發表時間上。作為 Gemini 系列頂級模型，該產品被華爾街視為衡量 Google 旗下 DeepMind 人工智慧實驗室能否繼續追趕 Anthropic 和 OpenAI 的指標。