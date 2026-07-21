鉅亨網新聞中心 2026-07-21 09:40

AI 新創 Anthropic 傳出正擴大 AI 晶片供應鏈布局。晶片產業研究機構 SemiAnalysis 指出，透過分析美國超微 AMD (AMD-US) AI 業務高級總監公開於 GitHub 的程式碼，發現其中顯示 Anthropic 將成為 AMD 的新客戶。若消息屬實，AMD 將首度打入 Anthropic 算力供應體系，也意味大型 AI 模型開發商正加速建立多元晶片供應策略。

（圖：REUTERS/TPG）

SemiAnalysis 周一在社群平台 X 發文表示，其研究團隊透過解析 AMD 高階主管公開發布的 GitHub 程式碼，發現涉及 Anthropic 相關專案內容，因此推斷 Anthropic 已開始測試或導入 AMD AI GPU，後續將進一步公布程式碼細節及技術分析。不過，截至目前，AMD 與 Anthropic 均未正式證實此項消息。

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此次消息曝光方式相當特殊，並非來自官方公告或媒體報導，而是透過公開程式碼庫中的資訊被研究機構發現。由於 GitHub 程式碼具備公開檢索特性，加上發布者身分為 AMD AI 業務高級主管，因此引發市場高度關注，也再次凸顯公開程式碼可能意外洩露商業合作資訊。

若 Anthropic 正式採用 AMD GPU，將成為 AMD 在高階 AI 訓練市場的重要突破。目前 Anthropic 主要算力來源包括 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 提供的 TPU，以及輝達 Nvidia (NVDA-US) GPU，同時三星電子也已是其部分硬體供應合作夥伴。AMD 加入後，Anthropic 將進一步擴大多元算力布局，降低對單一供應商的依賴。

Anthropic 近年持續獲得 Alphabet 大規模投資，並長期使用 Google Cloud TPU 訓練 Claude 系列大型語言模型，同時也大量採用輝達 GPU 建構 AI 基礎設施。業界認為，此次若再導入 AMD MI 系列 AI 加速器，代表 Anthropic 將形成 GPU、TPU 並行運作的多元架構，在供應穩定性、成本控制及技術彈性之間取得更佳平衡。

對 AMD 而言，Anthropic 若成為正式客戶，將具有高度指標意義。AMD 近年積極布局資料中心 AI 市場，MI300 及新一代 MI350 系列 GPU 被視為挑戰輝達 Hopper 與 Blackwell 平台的重要產品。公司日前公布的 AI 晶片產品路線圖顯示，未來數年仍將持續推出新一代 AI GPU，希望擴大資料中心市占率，與輝達展開更直接競爭。

市場分析指出，目前全球大型 AI 模型開發商幾乎都在重新檢視晶片供應策略。除 Anthropic 外，OpenAI 持續擴大採購多家雲端服務商算力，Alphabet 則同步發展 TPU 平台，Meta Platforms (META-US) 與微軟 Microsoft (MSFT-US) 也分別投入自研 AI 晶片及多元供應鏈建設，希望降低對單一供應商的依賴。

另一方面，英特爾 Intel (INTC-US) 亦積極推動 Gaudi AI 加速器，希望爭取更多企業 AI 客戶。隨著全球 AI 模型訓練與推理需求快速成長，市場普遍認為，未來 AI 業者將同時採用輝達 GPU、自研晶片及 AMD 等不同平台，以降低供應鏈風險並提高議價能力。