鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-21 19:22

開車族注意！為避免用路人因忙碌、忘記繳納國道通行費或未更新通訊地址而逾期受罰，交通部高速公路局今 (21) 日呼籲駕駛人因工作忙碌、未留意繳費期限，或漏改通信地址而錯過繳費時間，導致通行費逾期並遭到裁罰。高公局也表示，民眾可善用便利、安全且穩定的「eTag 銀行自動儲值服務」，透過自動扣款機制，即時繳納通行費，不僅省時便利，也可避免收到罰單。

每年未繳費遭強制執行金約1.5億元，高公局提醒用路人準時繳交國道通行費避免受罰。(圖:高公局提供)

高公局表示，駕駛人若申辦自動儲值服務後，當 eTag 帳戶餘額低於台幣 120 元時，將自動從綁定的信用卡或銀行帳戶儲值 400 元，若同步申辦 ETC 電子帳單，不僅通行費 9 折且方便隨時掌握帳務，更能減少紙本浪費、響應節能減碳，也提醒用路人，若 eTag 車輛辦理過戶、報廢或失竊，請記得申請退還帳戶餘額。

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高公局指出，高速公路全年度通行費總收入約高達 230 至 240 億元，而每年忘記繳費遭強制執行的金額達 1.5 億元，主因 99% 用路人在開罰單前就繳清國道通行費，僅少部分人因工作忙碌、未留意繳費期限，或是漏改通訊地址而錯過繳費時間，導致通行費逾期遭裁罰。

為鼓勵民眾多加利用，遠通電收推出申辦優惠：即日起至今 (2026) 年底止，只要新申辦「eTag 銀行自動儲值服務」，並於申辦日起 1 個月內完成服務啟用，即加贈 100 元 eTag 儲值金，歡迎用路人踴躍申辦。