鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-20 20:32

由外貿協會主辦的第 3 屆「FUN! 嗜 100 (Hobby & Fun Festival)」手作及模型玩具展，於昨 (19) 日在台北世貿一館圓滿落幕，為期 3 天展覽，共集結 72 家參展商，並辦理百場嗜好與手作課程，吸引逾萬名民眾進場參觀，在親手創作、收藏交流與沉浸式體驗中，共同感受嗜好的樂趣與療癒力量，也成功帶動暑假「療癒經濟」消費熱潮，展現台灣手作與創意產業的豐沛能量。

「FUN!嗜100」圓滿閉幕共吸引萬名民眾觀展 ，解鎖百種嗜好、點燃療癒商機。(圖:貿協提供)

貿協表示，今 (2026) 年展覽以「嗜好」為核心，匯聚手作工藝、原創設計、模型玩具、微縮創作及纖維藝術等多元內容，大會舞台手作課程及活動於展前開放線上預約，僅短短一個下午便全數額滿，受歡迎程度驚人，展期 3 日人氣、買氣同步升溫，採購工具材料、詢問創作技巧的人潮絡繹不絕，許多熱門工具、DIY 材料包及原創文創商品更於展期間迅速完售，充分展現手作愛好者高度投入的消費力與市場潛力。

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展覽也呈現許多跨世代共享嗜好的溫馨畫面，「新北館」觀光工廠帶來的彩繪陶藝、皮革手作及「雷諾瓦拼圖嘉年華」的拼圖挑戰賽，吸引許多親子共同參與，在合作完成作品的過程中累積珍貴回憶。

在大型扭蛋牆吸引大批民眾排隊試手氣，在期待開獎的過程中感受滿滿驚喜；復古與絕版玩具區吸引許多資深與年輕玩家一同尋寶，喚起跨世代共同的童年記憶；由萬片積木精準打造的高雄 85 大樓與高雄車站模型，更成為大小朋友駐足欣賞、拍照打卡的人氣焦點。