賴清德：台灣65歲以上人口已超過20% 政府將協助年輕家庭減輕負擔

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-14 20:24

總統賴清德今 (14) 日前往「慈濟基隆靜思堂」參訪時表示，今 (2026) 年起台灣 65 歲以上長輩已超過全國人口 20%，一方面代表國家社會及醫療持續進步，人民更加長壽；另一方面反映少子女化趨勢，導致長輩人口比例提高，面對人口結構改變，政府除了要好好照顧長輩，也要運用國家的力量，協助年輕家庭減輕負擔，讓年輕一代敢婚、願生、樂養。

賴清德：65歲以上人口已超過20% 政府將協助年輕家庭減輕負擔。(圖:總統府提供)

賴清德在致詞時談及社福政策，強調政府在全台各地都設有長照據點，靜思堂也是其中之一。強調前總統馬英九卸任時，全台長照據點僅 720 處，經蔡英文前總統 8 年及他上任 2 年的持續推動，目前全台北長照據點已超過 1 萬 5 千處，長照服務人員也超過 10 萬人。

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長照服務不只照顧長輩的身體，也透過學習、運動、遊戲等活動維持身心健康，是健康促進的重要一環。此外，政府長照預算已提升至每年約 1 千 1 百億元，將持續提供服務予有需要的長輩。

此外，談及推動社會福利政策，賴清德解釋，政府在全台各地都設有長照據點，靜思堂也是其中之一。馬英九前總統卸任時，全台長照據點僅 720 處，經過蔡英文前總統 8 年及他上任 2 年的持續推動，目前全台長照據點已超過 1 萬 5 千處，長照服務人員也超過 10 萬人。長照服務不只照顧長輩的身體，也透過學習、運動、遊戲等活動維持身心健康，是健康促進的重要一環。

談及推動社會福利政策。賴清德說，政府在全台各地都設有長照據點，靜思堂也是其中之一。前總統馬英九卸任時，全台長照據點僅 720 處，經蔡英文前總統 8 年及他上任 2 年的持續推動，目前全台長照據點已超過 1 萬 5 千處，長照服務人員也超過 10 萬人。長照服務不只照顧長輩的身體，也是健康促進的重要一環，政府長照預算也已提升至每年約 1 千 1 百億元，將持續提供服務予有需要的長輩。