鉅亨網新聞中心 2026-07-21 13:50

據《彭博》引述消息人士稱，智譜 (02513-HK) 近日已建成一座設計功率達 1GW 的大型資料中心，並全部採用中國國產晶片，確保了大規模模型訓練所需的計算資源供給，這幫助智譜周二 (21 日) 盤中大漲近 30%。

與此同時，智譜 AI 正式完成對國產 AI 異構算力軟體公司「中科加禾」(XCore Sigma) 的收購。中科加禾團隊源自中國科學院計算所編譯實驗室，長期深耕異構算力軟體棧與編譯優化，被視為國內頂尖的 AI Infra(AI 基礎設施) 團隊之一。

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分析人士認為，這項收購旨在補齊「算力釋放」的關鍵環節，透過編譯器、Runtime 及推理引擎等基礎軟體能力，大幅提升異構晶片的利用率，並有效降低推理成本與提升模型部署效率。

隨著大規模算力與成熟基礎設施體系的建立，市場對智譜下一代基礎模型的期待值大幅提升。預期在強大的後訓練 (Post-training) 能力支撐下，新一代模型將朝向更大參數規模、更高智能水平演進，同時能兼顧推理效率與工程上的可部署性。

業內專家指出，全球前沿 AI 公司的競爭已從單一的模型能力，演變為模型、算力、基礎設施及產業生態的系統性競爭。