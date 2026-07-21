〈港股盤後〉恒指窄幅震盪 科指受晶片與AI大模型領漲強勢拉升
鉅亨網新聞中心
港股三大指數周二 (21 日) 表現分化，恒生指數全日維持窄幅震盪，收市微跌 0.04%，報 25132.29 點；恒生科技指數收盤上漲 1.32%，報 4814.83 點；國企指數下跌 0.25%，報 8360.68 點。
盤面上， 晶片與半導體板塊集體爆發，華虹宏力漲幅近 18%，中芯國際亦上漲逾 8%。消息面上，市場預期台積電可能於 2027 年上調成熟製程價格，顯示由 AI 驅動的半導體需求正從高效能計算延伸至電源管理晶片等成熟製程領域。此外，受 AI 帶動的存儲景氣修復影響，兆易創新上半年淨利激增約 11 倍，股價大漲 15%，瀾起科技亦因業績亮眼大漲 17%。
被稱為 AI 大模型「雙雄」的智譜與 MiniMax 領漲，智譜收市狂飆近 37%。智譜近日宣布已落地 1GW 級國產 AI 算力數據中心，並完成對國產 AI 異構算力軟體公司中科加禾的收購。海通國際隨後將智譜的目標價大幅上調至 2300 港元，重申「優於大市」評級。
硬體與 PCB 板塊同樣表現搶眼，建滔積層板大漲逾 12%。分析指出，輝達新架構 Rubin 將帶動硬體板塊價值重估，海外算力需求預計在第三季進入集中爆發期。
其他板塊方面，黃金股於午後拉升，紫金黃金國際漲逾 10%，金價目前企穩於 4000 美元大關。相對而言，由於美伊局勢出現緩和信號，市場對油價預期降溫，導致石油股集體回調，中海油跌逾 1%。
個股動態上，哈爾濱電氣表現亮眼，收漲逾 23%，該公司預計上半年淨利潤達 17 億元，同比大幅增長約 62%。然而，內房與內銀板塊今日走勢相對疲弱。
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