〈港股盤後〉恒指窄幅震盪 科指受晶片與AI大模型領漲強勢拉升

盤面上， 晶片與半導體板塊集體爆發，華虹宏力漲幅近 18%，中芯國際亦上漲逾 8%。消息面上，市場預期台積電可能於 2027 年上調成熟製程價格，顯示由 AI 驅動的半導體需求正從高效能計算延伸至電源管理晶片等成熟製程領域。此外，受 AI 帶動的存儲景氣修復影響，兆易創新上半年淨利激增約 11 倍，股價大漲 15%，瀾起科技亦因業績亮眼大漲 17%。