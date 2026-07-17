鉅亨網新聞中心 2026-07-17 16:40

港股主要指數周五 (17 日) 集體下跌，截至收盤，恒生指數下跌 1.78%，報 24562.24 點；恒生科技指數大跌 4.37%，報 4623.17 點；國企指數下跌 2.18%。市場整體成交中，AI 應用與半導體板塊成為領跌重災區，板塊情緒陷入低谷。

科技與AI板塊熄火 恒指挫1.78% 智譜重挫逾28%(圖:shutterstock)

盤面上，AI 交易板塊集體「熄火」，智譜（Zhipu）單日暴跌 28.49%，收報 1107 港元，成交額高達 179.3 億港元，位居港股成交榜首。此外，MiniMax 大跌超過 15%，摯達科技跌逾 19%。大型科網股也未能倖免，快手跌幅達 7.76%，騰訊控股跌 4.63%，阿里巴巴與美團分別下跌 3.68% 及 4.07%。

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半導體板塊同步走低，中芯國際大跌 9.97%，華虹宏力跌幅達 11.88%。存儲概念與 PCB（印製電路板）板塊亦集體回調，兆易創新跌逾 11%，建滔積層板則受獲利了結影響跌逾 14%。分析指出，此輪暴跌更多源於全球投資者對 AI 算力及存儲芯片主題的過度擁擠倉位進行集中清算，而非產業需求坍塌。

在大盤普跌背景下，部分防禦性板塊與具備基本面支撐的行業逆勢上揚。航運及港口板塊表現強勁，東方海外國際漲 2.91%，主因受量價齊升及紅海局勢變數支撐。公用事業板塊如電力及銀行也相對活躍，電能實業漲 3.01%，顯示資金在市場波動中轉向低位防禦標的。

展望後市，海通國際分析師認為，7 月份是解禁不確定性落地的時期，相關 AI 大模型公司的定價邏輯正從稀缺性博弈轉向商業化兌現驗證。儘管短期面臨「夏日寒風」的調整，但隨著 8 月海外流動性衝擊緩和，AI 行情有望回歸升勢並擴散至更廣泛的產業鏈。