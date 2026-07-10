鉅亨網新聞中心 2026-07-10 14:01

港股人工智慧板塊本月劇烈震盪，被譽為「港股 AI 雙雄」的智譜 (02513-HK) 與 MiniMax(00100-HK) 於 7 月 8 日、9 日相繼迎來上市後首批限售股解禁。然而，兩家公司的股價表現呈現極端分化。

截至 7 月 9 日收盤，智譜市值衝向 9,060 億港元，而 MiniMax 則跌至 933 億港元，後者市值僅約為智譜的十分之一。兩者市值合計較巔峰期蒸發約 7,400 億港元。

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兩者在解禁規模上的懸殊是導致股價分化的直接誘因。智譜於 8 日解禁 2,568.16 萬股 (占總股本 5.76%)，解禁市值逾 400 億港元。

儘管面臨拋壓，智譜股價連日走強，8 日收漲 13.35%，9 日更因宣佈配售新股募資約 314.1 億港元而激發市場信心，收盤報 2,032 港元，市值穩守 9,060 億港元。

相較之下，MiniMax 於 9 日解禁 1.53 億股 (占總股本高達 48.9%)，解禁市值約 550 億港元。巨大的籌碼供給導致股價當日暴跌 17.98%，收報 297.4 港元。至 10 日早盤，兩者持續走低，智譜一度跌超 11%，MiniMax 跌幅則擴大至 15% 以上。

分析師指出，兩者分化的核心在於模型路線與生態佈局。智譜主打 Coding 賽道與開源路線，其 GLM-5.2 模型在國際評測中表現強勁，並建構了擁有超 400 萬開發者的生態圈，國內百強 AI 企業中有 87% 接入其服務。高盛雖給予智譜「中性」評級，但認其為競爭力最強的企業，且 12 個月估值已達合理水準。

MiniMax 則深耕多模態路線，其 M3 模型毛利率雖高，但海外收入占比高達 73%，易受國際政策波動影響。為應對壓力，MiniMax 創始人兼 CEO 閆俊傑於 10 日發布全員信，宣佈完成新一輪 160 億港元融資，並承諾在公司實現 AGI 之前不領取薪酬，同時捐出個人名下 5% 股份用於團隊激勵與開源社區。