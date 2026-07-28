鉅亨網新聞中心 2026-07-28 08:06

因成功放空美國次級房貸市場、被視為電影《大賣空》主角原型的傳奇投資人麥可 · 貝瑞 (Michael Burry) 表示，華爾街對科技巨頭大舉投入人工智慧 (AI) 基礎建設的態度已出現明顯轉變，市場正逐漸不再獎勵高額資本支出，而是更加重視企業能否將 AI 投資轉化為實際獲利與報酬。

貝瑞周日在社群平台 X 引用《彭博》整理的市場數據指出，自 6 月初以來，多家投入 AI 資本支出最多的大型科技公司，股價表現均落後整體大盤，包括 Alphabet (GOOG-US)、Alphabet Class A (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms (META-US) 及甲骨文 (ORCL-US)。

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貝瑞同時分享另一張圖表指出，市場已開始重新調整大型 AI 概念股的估值水準。包括輝達 (NVDA-US)、微軟、亞馬遜、Alphabet 及 Meta Platforms 等企業，預估本益比 (Forward P/E) 均自近期高點回落，顯示投資人正重新評估 AI 巨額投資是否能帶來足夠回報。

他並在貼文中直言：「市場已經投票，結果非常清楚。」

公司 近 1 個月 年初至今 (YTD) 近 1 年 預估本益比 (Forward P/E) Alphabet Class A 下跌 9.59% 上漲 1.46% 上漲 66.03% 22.624 Alphabet Class C 下跌 9.16% 上漲 1.20% 上漲 64.97% 22.676 Microsoft 上漲 3.56% 下跌 19.29% 下跌 25.52% 19.724 NVIDIA 上漲 6.09% 上漲 9.53% 上漲 17.02% 23.585 Amazon.com 下跌 3.34% 上漲 2.48% 下跌 0.29% 27.397 Oracle 下跌 22.18% 下跌 41.24% 下跌 53.58% 14.225 Apple 上漲 18.20% 上漲 22.88% 上漲 55.58% 34.843

市場情緒轉變也反映在追蹤科技七雄 (Magnificent Seven) 的 ETF 表現。截至目前為止，Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS-US) 今年累計下跌 3.37%，明顯落後 Invesco QQQ Trust (QQQ-US) 同期 11.60% 的漲幅，顯示投資人對過去主導市場漲勢的 AI 大型科技股熱情已有所降溫。

不過，並非所有市場人士都認同貝瑞的看法。

知名創投人士 Chamath Palihapitiya 日前在 Alphabet 公布最新財報、股價大跌後，公開為公司擴大 AI 投資辯護。他在《All-In Podcast》節目中表示，Alphabet 數十年來持續創造優異的投入資本報酬率 (Return on Invested Capital)，管理團隊已建立長期可信度，因此投資人應該給予管理層更多耐心與信任。

Palihapitiya 更形容 Alphabet 是一家「複利機器 (Compounding Machine)」，認為市場不應因短期資本支出增加而否定公司的長期競爭力，AI 投資未來仍有望帶來可觀回報。

股價方面，Alphabet Class A 股票上周五收漲 0.65%，收在 319.74 美元，周一盤前再上漲 1.56%；Alphabet Class C 股票上周五收漲 0.24%，收報 319.09 美元，盤前進一步上漲 1.51%，顯示市場在經歷財報後大幅修正後，買盤開始回流。