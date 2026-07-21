鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-21 11:10

美國與伊朗之間的緊張情勢急遽升溫。美國總統川普週一（20 日）透過社群媒體發文，暗示美軍近日在中東地區傳出人員傷亡後，美國政府將對伊朗展開強硬反制行動。

川普警告伊朗「殺1名美軍就加倍報復」！美擬增派F-35赴中東。(圖：REUTERS/TPG)

川普撂下重話，強調伊朗方面每造成一名美軍士兵死亡，都將付出「數倍代價」的懲罰，並指出相關指示已下達給國防部長赫格塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩。

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美軍中央司令部 18 日發布消息證實，兩名美軍人員於 17 日在約旦境內遭到伊朗發射的彈道飛彈與無人機襲擊，不幸身亡，另有一人下落不明。

隔日，美軍再度傳出壞消息，一名美軍人員 18 日在伊拉克北部處理一架遭擊落的伊朗無人機時發生爆炸身亡。

軍事部署方面，《CNN》引述一名美國官員的說法指出，五角大廈已規劃自歐洲多個基地增派 F-16 與 F-35 戰機馳援中東，同時調動更多空中加油機。

儘管戰事氣氛濃厚，白宮尚未完全關閉透過外交手段化解危機的大門。美國國務卿盧比歐 19 日晚間接受媒體訪問時表示，川普政府「仍對外交解決方案抱持開放態度」。

他透露，伊朗方面透過直接管道，或藉由其他國家居中傳話，持續向美方釋出訊號，顯示德黑蘭「希望展開對話、尋求談判」。

值得注意的是，川普其實早在本月 14 日便已在白宮戰情室召開會議，討論針對伊朗的大規模軍事進攻計畫，當時他形容行動「規模將遠超過目前圍繞荷姆茲海峽的打擊」。

他在會前受訪時語氣強硬地表示，美軍對伊朗的軍事打擊行動將持續進行,「直到我說夠了為止」。