鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-21 13:20

高盛 (Goldman Sachs) 表示，若荷姆茲海峽航運持續受阻，布蘭特原油價格最快可能在今年第 4 季漲破每桶 120 美元，儘管這並非其基本情境預測。

高盛以 Daan Struyven 為首的分析師團隊說：「中東局勢升級，加上波斯灣原油出口量估計已降至戰前 45% 以下，使油價再度走高。」

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高盛目前仍維持基本情境預測：假設中東緊張局勢逐步降溫，預估布蘭特原油第 4 季均價約每桶 80 美元，2027 年平均約 75 美元。

不過 Struyven 等分析師表示，這項預測面臨的風險偏向上行，主因是荷姆茲海峽航運持續受阻，紅海航線也可能受到影響。

全球能源市場近來再度劇烈震盪，隨著美國與伊朗衝突升級，以及葉門獲伊朗支持的青年運動 (Houthi，又譯胡塞組之) 揚言封鎖來自沙烏地阿拉伯的貨運，布蘭特油價重新站上每桶 91 美元。

今年 4 月底、美伊衝突初期時，布蘭特油價曾一度飆升至每桶 126 美元以上。截稿前，布蘭特原油期貨報每桶 88.56 美元。

在波斯灣運輸中斷的情況下，過去一段時間以來，透過紅海運輸的原油一直扮演關鍵角色。

高盛指出，今年第 2 季全球原油庫存下降，使油市更容易受到供應衝擊影響。然而，中國原油進口下滑，加上需求對價格變動的敏感度提高，可能限制油價進一步大漲的空間。

對於希望避險中東及俄羅斯地緣政治風險持續升溫的投資人，高盛建議可採取做多 2026 年 12 月至 2027 年 3 月歐洲柴油期貨價差的策略。