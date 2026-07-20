鉅亨網新聞中心 2026-07-21 05:00

近期全球 AI 概念股與半導體股大幅回檔，韓國 KOSPI 指數因儲存晶片股重挫，自近期高點下跌約 25%，費城半導體指數 (SOX) 也回落約 20%。個股方面，三星電子、SK 海力士，以及美光 (MU-US) 等內存龍頭，連同多檔 AI 相關企業股價，自高點普遍修正 20% 至 50%。

儘管市場賣壓沉重，摩根大通最新策略報告指出，目前的修正並不代表半導體產業進入長期空頭循環，反而可能是下一波上漲行情前的整理階段。由策略師 Mislav Matejka 領導的團隊表示，目前市場僅是資金輪動，並未看到足以導致市場長期疲弱的基本面變化。

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摩根大通指出，近期 AI 晶片龍頭股大幅下跌，使半導體族群股價與企業基本面出現愈來愈大的落差，尤其歐洲半導體公司最為明顯。儘管未來 12 個月獲利預估持續上修，但股價表現已落後整體大盤，顯示市場情緒與基本面出現明顯背離。

該行表示，半導體企業獲利前景依舊穩健，但股價已率先修正，因此夏季反而提供投資人逢低佈局機會，建議進一步提高半導體股配置。

技術面方面，摩根大通也認為市場逐漸接近修正尾聲。報告指出，費城半導體指數的相對強弱指數 (RSI) 已接近超賣區間，而先前推升半導體股動能、創下 1999 年至 2000 年網絡泡沫以來最高水準的市場持倉，目前也已大幅降溫，該行的戰術持倉監測亦顯示，市場技術性部位正持續收縮，有助於降低後續拋售壓力。

摩根大通仍維持對半導體產業的正向看法，認為人工智能、伺服器升級及高帶寬記憶體 (HBM) 需求快速擴張，將持續推動 DRAM 與 NAND 市場供需吃緊，預估供需緊張局面可望延續至 2028 年。即使近期股價修正，DRAM 價格仍維持高檔，全球儲存晶片廠商未來數年 DRAM 營收仍有望維持大幅成長。

該行也指出，即將登場的第二季財報季，將是半導體股能否重拾漲勢的重要催化劑。摩根大通認為，台積電 (TSM-US) 上周公布的財報已率先展現 AI 需求持續強勁，不僅訂單維持成長勢頭，對 2027 年產能規劃也釋出正面展望，顯示整體半導體產業基本面依舊健康。