鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-15 15:41

美銀美林最新發布的 7 月份全球經理人調查報告顯示，受惠全球經濟景氣展望樂觀、AI 資本支出動能強勁，以及聯準會貨幣政策趨於溫和，全球經理人的投資信心顯著回升，尤其美股配置加碼比例達 24%，創下 2024 年 12 月以來的新高。經理人情緒指數由 6 月份的 6.0 一舉跳升至 7.2，創下 2026 年 2 月以來的新高；經理人的現金水位由 4.1% 大幅下滑至 3.6%，顯示市場資金正加速進場。對 AI 泡沫的擔憂攀升，但目前「做多全球半導體」持續穩居最擁擠交易的第一名，且比例達 82% 的歷史新高。

在總體經濟預測方面，經理人對於未來十二個月的景氣看法轉趨積極。認為全球經濟將呈現不著陸狀態的經理人比例，由 40% 大幅竄升至歷史新高的 54%，而認為軟著陸的比例則由 47% 降至 39%。預期硬著陸的比例更降至歷史低點的 2%。展望未來一年，預估全球經濟成長力道將轉強的比例，由 6 月份的淨負 1% 升至淨 21%，創下五個月以來的新高，顯見市場對於經濟韌性信心十足。

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針對貨幣政策動向，高達 83% 的受訪經理人預測，聯準會「不會」在 11 月美國期中選舉前採取升息行動。在未來一年內的利率預期上，36% 的經理人認為聯準會至少會升息一次，而有 29% 認為政策利率將維持現狀。值得注意的是，市場對於尾端風險的評估出現變化，「AI 泡沫」以 45% 的比例超越「第二波通膨」，成為市場目前最擔憂的頭號風險。

即便 AI 泡沫的擔憂攀升，但資金流向仍顯示市場對 AI 產業的高度追捧。目前「做多全球半導體」持續穩居最擁擠交易的第一名，且比例達到 82%，再創該項調查歷史新高。

經理人對於 AI 基本面仍維持偏多立場，其中有 61% 預期今年不會有超大規模雲端服務商宣布削減資本支出，顯示 AI 硬體需求仍有支撐。此外，針對 AI 類股是否形成泡沫，有 48% 的經理人認為目前尚未泡沫化，比例略高於認為已形成泡沫的 43%。

在資產配置策略上，經理人同步提升股票與債券的部位。股票加碼程度由 6 月份的淨 38% 升至淨 42%，債券減碼幅度則由淨 42% 改善至淨 34%。