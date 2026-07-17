鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-17 11:52

台積電法說會表現不如預期，台股今（17）日遭遇劇烈修正，盤中指數重挫逾 2000 點，市場瀰漫恐慌情緒，投資人面對突如其來的殺盤措手不及。在台股經歷猛烈修正之際，資金避險需求急劇升溫。根據投信投顧公會最新統計，截至 6 月底，跨國股票型主動式 ETF 規模已達 1431 億元，較去年底大幅增加 1075 億元，今年增速高達 302%，成長動能為被動式 ETF 的 7 倍，顯示資金正積極轉向主動管理策略，藉此增強資產配置的防禦韌性。

摩根資產管理指出，台股自 2025 年 4 月起漲以來，加權指數累積漲幅已超過 130%，在指數處於相對高檔之際，部分投資人開始居高思危，尋找其它具備獲利潛力的標的，並轉而關注海外市場。然而，全球市場波動加劇、產業輪動速度加快，以及 AI、科技創新與區域投資機會持續擴大，單純追蹤指數的被動投資，在遭遇市場殺盤時，往往容易承受較大的系統性風險，因此投資人對追求超額報酬與彈性配置的需求顯著提升。

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00989A 主動摩根美國科技產品經理溥淇琳分析，放眼全球，美國仍是全球科技創新的核心市場，不過美股今年以來個股輪動加速，過往最受追捧的「科技七雄」表現相對平淡；反觀標普 500 成分股中，卻有近半數個股跑贏指數，顯示本波漲勢動能已由傳統超大型權值股，逐步擴散至更多非大型股、甚至是尚未入列的企業。

溥淇琳進一步舉例，截至 2026 年 7 月 15 日，應用材料（AMAT）今年以來漲幅超過 125%，但在標普 500 權重仍不到 1%；網通晶片技術領先的邁凌科技（MXL）今年以來漲幅甚至超過 400%，尚未列入標普 500。正是因為這類具備高成長潛力但尚未被權值股指數充分納入的企業，促使今年有多檔海外主動式 ETF 績效表現相對亮眼，進一步吸引台灣投資人目光。