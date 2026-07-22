鉅亨網記者張韶雯 台北
台灣國際債券市場熱度持續攀升！摩根士丹利金融公司（Morgan Stanley Finance LLC）於今（22）日正式發行雙掛牌國際債券，並同時於櫃買中心（Taipei Exchange）及泛歐都柏林交易所掛牌交易。這是繼 7 月 6 日巴克萊銀行發行首檔新制債券後，在同一個月內促成的第二個發行案例，顯示櫃買中心自 3 月 31 日推出的「新版雙掛牌國際債券制度」深受國際發行人青睞。為壯大規模，櫃買正積極向主管機關爭取推動 「Re-open (增額發行)」制度。
摩根士丹利金融公司長期積極參與台灣資本市場，至今已在台發行 77 檔國際債券，金額累計達 48.78 億美元。本次發行的國際債券金額為 0.8 億美元，期間為 10 年期，採固定利率 5.40% 計息，並由母公司摩根士丹利提供全額保證。此案由永豐金證券擔任主辦承銷商，與陽信商銀共同承銷，並與境外金融機構團隊合作，分別銷售予台灣專業投資機構及其境外客戶。
櫃買中心指出，過去國際債券在台灣掛牌存在一項重大限制，即債券必須「全數」在國內募集與銷售完成後，才能向國外交易所申請掛牌。舊制下發行者若有 2 億美元資金需求，但在台灣只能募到 1 億美元，該案往往會宣告失敗；但在 4 月上路的「新制」下，發行者可採部分國內、部分國外銷售，募足總額後即可同步雙掛牌。
櫃買中心形容新制是將國際債券的掛牌道路從「單向道」拓寬為「雙向道」。不僅可以將國內發行的債券「拿出去」掛牌，現在更能讓在國外募集發行的債券「拿進來」台灣掛牌，吸引更多國際一流發行體來台參與市場。
在債券新制發威的同時，櫃買中心的整體業務也表現亮眼。櫃買中心指出，今年至今已有 18 家公司提出 IPO 申請，預計到月底還會有多家公司加入，發行市場熱度相當強勁。 為了進一步壯大市場規模，櫃買中心透露，目前正積極向主管機關爭取推動 「Re-open (增額發行)」制度。
櫃買中心解釋，若未來 Re-open 制度落地，發行體在初次募集時若台灣需求量不足，可先行在國外發行並雙掛牌；等到未來國內投資人有增量需求時，發行者即可透過簡易程序「追加發行」，不需重新走一遍送件流程。 這將大幅降低發行人的行政成本，並讓台灣債市能更即時地回應專業投資機構的配置需求。
櫃買中心強調，國際債券雙掛牌能顯著提高發行人的市場能見度，並透過多元交易管道擴大投資人基礎與提升流動性。為了鼓勵發行人與承銷商善用新制，櫃買中心也推出了相關獎勵措施，包含發行人掛牌處理費減免與承銷商獎勵金等。透過摩根士丹利等國際巨頭的接連掛牌，台灣國際債券市場可望在全球金融地圖中，進一步確立其作為數位金融與傳統債市整合樞紐的關鍵地位。