鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-22 14:03

台灣國際債券市場熱度持續攀升！摩根士丹利金融公司（Morgan Stanley Finance LLC）於今（22）日正式發行雙掛牌國際債券，並同時於櫃買中心（Taipei Exchange）及泛歐都柏林交易所掛牌交易。這是繼 7 月 6 日巴克萊銀行發行首檔新制債券後，在同一個月內促成的第二個發行案例，顯示櫃買中心自 3 月 31 日推出的「新版雙掛牌國際債券制度」深受國際發行人青睞。為壯大規模，櫃買正積極向主管機關爭取推動 「Re-open (增額發行)」制度。

摩根士丹利金融公司長期積極參與台灣資本市場，至今已在台發行 77 檔國際債券，金額累計達 48.78 億美元。本次發行的國際債券金額為 0.8 億美元，期間為 10 年期，採固定利率 5.40% 計息，並由母公司摩根士丹利提供全額保證。此案由永豐金證券擔任主辦承銷商，與陽信商銀共同承銷，並與境外金融機構團隊合作，分別銷售予台灣專業投資機構及其境外客戶。

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櫃買中心指出，過去國際債券在台灣掛牌存在一項重大限制，即債券必須「全數」在國內募集與銷售完成後，才能向國外交易所申請掛牌。舊制下發行者若有 2 億美元資金需求，但在台灣只能募到 1 億美元，該案往往會宣告失敗；但在 4 月上路的「新制」下，發行者可採部分國內、部分國外銷售，募足總額後即可同步雙掛牌。

櫃買中心形容新制是將國際債券的掛牌道路從「單向道」拓寬為「雙向道」。不僅可以將國內發行的債券「拿出去」掛牌，現在更能讓在國外募集發行的債券「拿進來」台灣掛牌，吸引更多國際一流發行體來台參與市場。

在債券新制發威的同時，櫃買中心的整體業務也表現亮眼。櫃買中心指出，今年至今已有 18 家公司提出 IPO 申請，預計到月底還會有多家公司加入，發行市場熱度相當強勁。 為了進一步壯大市場規模，櫃買中心透露，目前正積極向主管機關爭取推動 「Re-open (增額發行)」制度。

櫃買中心解釋，若未來 Re-open 制度落地，發行體在初次募集時若台灣需求量不足，可先行在國外發行並雙掛牌；等到未來國內投資人有增量需求時，發行者即可透過簡易程序「追加發行」，不需重新走一遍送件流程。 這將大幅降低發行人的行政成本，並讓台灣債市能更即時地回應專業投資機構的配置需求。