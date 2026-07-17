鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著台積電法說並未有驚喜，市場爆出失望性賣壓，台股今 (17) 日開低走低，終場收在最低點 42,671.27 點，跌幅高達 2,953.71 點，為單日歷史最大跌點，跌幅重達 6.47%，直接殺破季線，成交量爆出 1.2 兆元，周線也呈現連二黑，周跌幅高達 2,683 點，同創單周最大跌點。
亞股今日在賣壓出籠下，日經同樣重挫超過 5%，晶片股淪為提款機，而台股也難逃空襲，上市櫃有高達 1,755 家下挫，僅有 148 家上漲，其中，有超過 734 家跌幅超過半根，跌停家數更有高達 116 家，整體盤勢趨於弱勢。
權值股一片綠油油，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 終場收在最低點，重挫超過 7%，收在 2,290 元，跌破季線，市值也失守 60 兆元大關，貢獻跌點高達 1,431 點。
聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 雙雙暴跌超過 8%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 更深鎖跌停，皆壓抑大盤走勢。
熱門族群全部一面倒，載板與 PCB 族群幾乎全面亮燈，包括欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)、華通 (2313-TW)、楠梓電 (2316-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、定穎投控 (3715-TW) 都被打入跌停板，賣壓相當沉重。
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