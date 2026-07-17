亞股今日在賣壓出籠下，日經同樣重挫超過 5%，晶片股淪為提款機，而台股也難逃空襲，上市櫃有高達 1,755 家下挫，僅有 148 家上漲，其中，有超過 734 家跌幅超過半根，跌停家數更有高達 116 家，整體盤勢趨於弱勢。