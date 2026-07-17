鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-17 15:45

近年金融投資詐騙案件頻傳，詐騙手法持續翻新，不法集團常以高獲利話術、假投資群組或偽冒金融機構等方式誘導民眾受騙。期交所舉辦「115 年期貨商反詐治理評鑑活動」，自 115 年 3 月啟動至 6 月底止，期貨商已蒐報檢舉社群平台詐騙案件 389 件，其中超過 9 成來自社群平台。

詐團搭台股熱！期貨商揪出389件詐騙逾9成來自社群平台 提醒警惕「釣魚」訊息。（圖：shutterstock）

期交所就蒐報案件來源觀察，自 115 年 3 月以來，期貨商蒐報檢舉的 389 件網路詐騙案件中，逾 9 成來自 Facebook、Threads 及 Instagram 等社群平台。隨著台股指數屢創高點，詐騙集團也搭上市場熱潮，利用虛假期貨投資訊號、技術指標及股票期貨獲利案例等話術，以免費資訊為誘因，吸引民眾加入 LINE 群組，或透過私訊誘導開戶及投資。

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另自 114 年推動期貨商蒐報社群平台詐騙案件以來，累計通報件數已達 710 件，顯示社群媒體已成為投資詐騙接觸民眾的重要管道，也突顯強化社群媒體識詐教育及公私協力防堵詐騙的重要性。

隨詐騙手法由傳統假投資網站逐漸轉向社群媒體、短影音及冒用名人等新型態，期貨商亦因應趨勢，持續創新宣導內容及方式，累計辦理 15 場具創意亮點的識詐防詐活動，觸及逾 1,500 人次，提升全民識詐、防詐意識，共同建構金融防護網。

在創新亮點方面，共有 7 家期貨商舉辦多元互動活動，善用社群媒體特性，以情境式短文案、對話截圖風格及圖像化資訊懶人包等方式，降低閱讀門檻，提升資訊傳達效果。宣導內容採用貼近生活、年輕化語言，並結合時事議題，例如針對假冒財經名人、網紅或投資專家的詐騙手法，運用限時動態投票、小測驗等互動形式，引導民眾辨識詐騙特徵，並將防詐觀念進一步擴散至家人、親友及長輩，擴大宣導效益。

另有期貨商突破傳統單向宣導模式，將識詐教育融入實體快問快答益智活動，以快節奏、即時判斷的互動方式，將投資詐騙態樣、虛假交易平台話術及常見心理陷阱設計為題目，讓民眾在限時作答中快速辨識詐騙情境，不僅加深識詐印象，更培養面對可疑投資資訊時即時辨識風險的能力。