鉅亨網新聞中心 2026-07-17 16:20

福斯集團（Volkswagen）宣布史上最大規模重組計畫，為因應嚴峻經營壓力，將旗下車型砍半，年產能由 1000 萬輛降至 900 萬輛，並裁減 10 萬名員工。這場「斷臂求生」行動不僅牽動德國本土工廠存廢，更將衝擊橫跨半個歐洲的汽車供應鏈，成為歐洲汽車產業近年最受矚目的重整案。

《華爾街日報》對此直言，曾經作為工業標竿、不可動搖的「德國製造」商業神話，此刻正面臨前所未有的生存威脅。面對如此困局，多位德國產業專家呼籲，德國汽車製造業必須加速引入中國科技企業的尖端技術，透過強化產品競爭力來重新奪回生命力。

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德國汽車業面臨挑戰的縮影

汽車工業向來被視為德國經濟的「旗艦」，但近期接踵而至的警告訊號已讓這個傳統優勢產業警鈴大作。繼 BMW 發出獲利預警，賓士（Mercedes-Benz）宣布啟動降本談判後，福斯汽車的裁員消息更是一石激起千層浪。

經過一段時間的媒體猜測與發酵，福斯汽車執行長布魯姆（Oliver Blume）終於給出明確數字：除了先前宣布的裁員計劃外，全球範圍內還將額外裁減 5 萬個職位。綜合相關報導，這意味著福斯集團總共將縮減 10 萬個工作崗位，其中絕大多數影響將集中在德國。

同時，包括茨維考、埃姆登、內卡蘇爾姆以及漢諾威在內的四家工廠均有被關閉的可能性。儘管布魯姆試圖安撫外界，稱正尋求「更明智的解決方案」，但也坦言目前這些工廠的產能利用率缺乏競爭力。

據悉，福斯汽車甚至計劃在 2030 年前將車型總量最高縮減 50%。

三重困境夾擊旗艦產業

福斯汽車的遭遇，正是整個德國汽車產業集體困境的縮影。根據審計與顧問公司安永（EY）針對全球 19 家主要汽車製造商的分析顯示，德國汽車製造商的市場表現正日漸落後，福斯、賓士和 BMW 在今年第一季的營收同比下滑了 4.3%，而全球市場平均則成長了 1.7%。

考慮到汽車產業在德國直接與間接支撐了高達 300 萬個工作機會，這一衰退趨勢顯得尤為令人擔憂。

德國車企巨頭目前正身陷三重困境：首先，即便歐盟對中國電動車加徵關稅，這些具備高度競爭力的產品仍對歐洲市場造成強烈衝擊。

其次，歐盟以外的市場銷售表現欠佳，包括美國市場因關稅政策導致銷售暴跌，而作為全球最大市場的中國，對歐洲進口車的需求也在不斷萎縮。

第三，在其他新興市場爭奪份額的競爭中，德國車企亦顯得力不從心。德國波鴻汽車研究所主任費迪南德 · 杜登霍夫教授指出，高昂的時薪與勞動成本、沉重的企業稅負，以及居高不下的能源成本，這些深層的「德國問題」共同壓縮了企業的獲利空間與競爭優勢。

從「閉門造車」轉向「衝浪策略」

在當前工業數位化變革的浪潮下，汽車已不再僅是傳統的機械底盤加發動機，而成了「四個輪子上的智慧手機」。中國歐盟商會前主席伍德克直言，德國車企高管在經歷中國車展的洗禮後，已意識到中國不僅是大客戶，更已成為全球汽車工業不可或缺的「健身房」。

福斯汽車監事會成員、下薩克森州長奧拉夫 · 利斯指出，中國在新能源汽車的規劃、研發與設計製造能力上已冠絕全球。為了生存，福斯必須與本地產業鏈深度融合。利斯提出了「衝浪策略」，主張利用中國強大的研發能力、技術生態與工程師紅利，在中國開發頂尖競爭力的電動車型，再「反向引進」至德國本土工廠生產。

他認為，如果德國車企繼續沉溺於過往的舊日輝煌，注定將被時代淘汰。事實上，福斯與小鵬汽車、奧迪與上汽集團的合作，以及 BMW 與寧德時代、Momenta 的深度合作，均反映了這一轉向：從單純的技術輸出，轉為積極吸收中國的軟體與 AI 能力。

合作是解決問題的良方

面對產業轉型，合作成為了解決問題的關鍵。杜登霍夫教授強調，中國企業的研發速度與成本效率已成為德國車企亟需學習的標竿。透過在中國建立研發中心並與科技巨頭聯合研發，結合中德雙方優勢，被視為走出泥淖的最佳路徑。從晶片供應鏈的重塑到整車智能化轉型，中國研發實力的崛起已讓「反向輸出」成為常態。

德國汽車工業協會主席穆勒的警告亦引發深思，他呼籲應向外國製造商開放德國本土生產基地。正如汽車專家賈新光所言，當今全球汽車產業的智能化轉型，中國技術已成為關鍵助力。