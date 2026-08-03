鉅亨網新聞中心 2026-08-03 10:40

德國汽車產業正迎來百年來最嚴峻的轉折。過去象徵德國製造實力的車廠，如今卻接連宣布大規模裁員，反映在電動化、智慧化浪潮與全球市場競爭加劇下，傳統車廠正面臨前所未有的轉型壓力。其中，福斯集團（Volkswagen）與 BMW 相繼祭出裁員計畫，更成為這場產業變局的代表性事件，也讓外界開始重新審視德國汽車工業的競爭優勢。

福斯全球裁10萬人、BMW也砍8千 德國車廠迎最慘寒冬。(圖:shutterstock)

率先投下震撼彈的是福斯集團。根據德國媒體報導，福斯正啟動創立百年來規模最大的組織瘦身計畫，全球裁員人數將由原先德國境內 5 萬人，擴大至全球約 10 萬人。

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以福斯目前全球約 66.7 萬名員工計算，裁員比例約達 15%；德國本土約 30 萬名員工則有近 17% 面臨影響，顯示此次改革力度空前。

福斯的震撼尚未平息，BMW 也緊接著宣布裁員計畫。德國《商報》指出，BMW 將自今年 10 月起啟動全球人力精簡，預計至明年底裁減約 8,000 名員工，占全球 15 萬名員工約 5.3%。

雖然裁員比例低於福斯，但此次主要鎖定行政管理、研發規劃及部分技術支援部門，而非生產線人員，意味 BMW 希望透過調整管理架構與提升營運效率，以因應產業快速變化帶來的挑戰。

兩家車廠大幅縮減人力的背後，都指向相同原因──電動化與智慧化轉型成本高昂，傳統燃油車市場成長放緩，加上全球競爭日益激烈，使車廠不得不透過削減成本來維持獲利能力。

BMW 近年的財務表現便反映出這股壓力。2025 年營收、稅前獲利及淨利均較前一年下滑，進入 2026 年後情況進一步惡化，第一季營收年減 8.1%，稅前獲利大減 24.6%，淨利更下滑 23.1%，顯示轉型期的獲利壓力持續升高。

其中，中國市場的疲弱更成為 BMW 業績承壓的重要因素。BMW 曾於 2021 年在中國創下近 85 萬輛的銷售高峰，但此後一路下滑，2022 年已出現自 2005 年以來首次衰退，2025 年銷量降至 62.55 萬輛，今年上半年再年減 20.4%。

數據顯示，隨著新能源車與智慧化功能逐漸成為市場主流，中國消費者對傳統豪華品牌的偏好正在改變，也使 BMW 面臨更大競爭壓力。

事實上，福斯與 BMW 並非個案，而是整個德國汽車產業集體調整的縮影。保時捷近期宣布新增裁員 5,000 人，累計裁員規模將達約 9,000 人，占員工總數超過兩成；賓士則持續推動歷來最大規模的人力精簡，目標至 2027 年底累計裁員 3 萬人。

此外，包括 Bosch、Schaeffler、ZF Friedrichshafen 及大陸集團等大型零組件供應商，也相繼提出數千至上萬人的裁員計畫，顯示整條汽車供應鏈都正面臨轉型陣痛。

裁員潮已開始反映在整體德國工業。資料顯示，2025 年德國工業企業共裁員 12.4 萬人，約為前一年的兩倍，其中汽車產業是重災區。德國汽車工業協會更警告，未來幾年可能還有多達 20 萬個工作機會消失。