鉅亨網新聞中心 2026-07-17 14:00

白宮周四 (16 日) 證實，美國總統川普將出席本周日在紐澤西州大都會人壽體育場舉行的 2026 年世界盃決賽，並將與國際足總 (FIFA) 主席因凡蒂諾 (Gianni Infantino) 共同為冠軍隊伍頒發大力神盃。

白宮：川普出席世界盃決賽 預計與FIFA主席共同頒發冠軍金盃(圖:shutterstock)

這場決賽將由阿根廷對陣西班牙，為這場橫跨美國、加拿大與墨西哥三國主辦的足球盛事畫下句點。

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白宮發言人 Karoline Leavitt 在聲明中表示，川普非常期待出席這場決賽，並稱這場比賽是對本次世界盃展現美國主辦全球最大規模賽事能力的「完美總結」。儘管川普在本次賽事至今舉行的 102 場比賽中尚未親自出席任何一場，但他與 FIFA 之間維持著密切聯繫。

川普在本次世界盃中最引人注目的介入，莫過於他在美國隊十六強對陣比利時前，親自致電因凡蒂諾要求「重新審視」前鋒 Folarin Balogun 的禁賽處分。隨後 FIFA 撤銷禁賽決定，川普對此讚揚是「扭轉了巨大的不公」，然而，此舉在當時引發了不小的政治風波，最終美國隊以 1 比 4 落敗出局。

FIFA 主席因凡蒂諾指出，由主辦國元首與 FIFA 主席共同頒獎是世界盃的傳統，過去如卡達埃米爾及俄羅斯總統普丁都曾履行此項任務。這並非川普首次在該場地進行頒獎，去年切爾西在同一場館奪得俱樂部世界盃冠軍時，也是由川普頒發獎盃。當時他的現身曾引發觀眾噓聲，切爾西球星 Cole Palmer 事後也表示，對總統出現在頒獎台上的舉動感到有些困惑。