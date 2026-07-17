鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-17 09:50

美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周四 (16 日) 表示，如果通膨短期內未降溫，Fed 應該考慮升息，但他認為目前貨幣政策仍處在合適的位置。

傑佛森在史丹佛大學一場活動的講稿中表示，Fed 目前的政策立場應足以支撐就業市場，同時讓通膨而重新朝 2% 的目標回落。

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但他也提出警告說：「但若實際通膨近期仍未開始降溫，我認為重新檢視目前政策立場可能是適當的。幸運的是，目前的政策立場讓我們有充分空間因應經濟情勢變化。」

Fed 將於 7 月 28 日至 29 日召開利率決策會議。在本周公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 降溫後，市場已大致排除 7 月升息的可能性。

不過，決策官員仍不願僅憑單月數據就認定通膨趨勢已改善，因為在此之前的好幾個月，通膨都高於預期。包括達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 在內的部分官員甚至認為，目前已具備升息條件，不難預料兩周後的決策會議將出現激烈討論。

兩位 Fed 官員周四稍早對通膨表達更強烈憂慮。今年有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權的蘿根，成為第一位公開主張應升息的聯準會官員，認為通膨似乎無法穩定回到 2% 的目標。

蘿根周四在休士頓一場活動演講稿中表示：「我目前認為，適度提高利率將更能平衡經濟前景與風險。」

堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 同日也表示，通膨「過熱，且高於目標已經太久」，未來評估政策方向時將優先考量通膨。

傑佛森則明確表示，自己並不屬於主張立即升息的鷹派陣營。他形容目前政策「處於良好位置」(well-positioned)，也就是 Fed 官員常用來表示目前沒有迫切調整政策必要性的說法。

不過，相較於就業市場持續穩定，傑佛森此次談話顯然更聚焦於通膨風險。他指出，中東衝突導致能源價格上升，雖然對需求影響有限，但在通膨壓力原本就因為去年關稅而偏高的情況下進一步加劇。

他表示：「接連發生的衝擊，提高了通膨變得根深蒂固，以及通膨預期失去錨定 (unanchored) 的風險。」

他認為，近期能源價格上漲是否會推高長期通膨預期、進而導致通膨持續攀升，是目前最關鍵的問題之一。

傑佛森也在講稿中花了一部分篇幅討論人工智慧 (AI) 對經濟的影響。

他表示，若 AI 快速提升生產力，有助壓低通膨，但若企業投資與消費需求率先因 AI 熱潮而大幅增加，則可能推升通膨壓力。