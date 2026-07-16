Fed蘿根呼籲「適度」升息 避免未來激進緊縮行動

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-17 06:40

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 週四 (16 日) 表示，儘管本週公布的通膨數據顯示物價壓力有所降溫，但單月改善仍不足以證明通膨已重回正軌。她認為，聯準會應『適度』升息，以確保通膨最終回到 2% 目標，避免未來必須採取更激烈的升息行動。

Fed蘿根呼籲「適度」升息 避免未來激進緊縮 (圖：REUTERS/TPG)

身為今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 具投票權成員的達拉斯聯準銀行總裁蘿根，在休士頓發表演說時表示，目前適度升息將更有助於平衡聯準會在物價穩定與充分就業兩項使命之間的風險。

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蘿根說：「我目前認為，『適度』提高利率，將更有助於平衡聯準會雙重使命的前景與風險。每一個高於目標的通膨月份，都持續加重美國家庭的預算負擔。」

本週稍早公布的數據顯示，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 月減 0.4%，創 2020 年 4 月以來最大單月跌幅；生產者物價指數 (PPI) 月減 0.3%。油價下跌是帶動通膨降溫的主要因素，住房等部分核心項目的價格壓力也有所緩解。

不過，蘿根強調，單月數據改善並不代表通膨問題已經解決。目前 CPI 年增率仍達 3.5%，PPI 年增率則為 5.5%，而美國通膨自 2021 年初以來一直高於聯準會 2% 的目標。

她表示：「一個月的改善還不夠，現在是完成恢復物價穩定工作的時候了。」

蘿根並以冰球比賽作比喻指出，貨幣政策應著眼於未來，而非只看當前數據。她說：「在貨幣政策上，就像打冰球一樣，人們必須滑向冰球將要去的地方。不幸的是，目前看來，通膨並未朝著可持續回到 2% 的方向發展。」

蘿根表示，即使近期能源價格回落、關稅影響逐漸消退，多項傳統與替代性通膨指標，包括扣除住房成本後的核心物價，仍顯示通膨距離聯準會目標仍有一段差距。

她指出，如果通膨無法自行回落至 2%，就需要維持一定程度的政策限制來協助達成目標；若高通膨預期根深蒂固，未來可能必須採取更大幅度的升息，對勞動市場造成更高代價。因此，她認為，「現在適度緊縮，總比未來被迫大幅緊縮來得好。」

根據 CME FedWatch 工具，市場目前普遍預期聯準會將於今年稍晚升息 1 碼 (25 個基點)，時間可能落在 9 月，但市場更傾向預期為 10 月。至於 7 月 28 日至 29 日舉行的 FOMC 會議，交易員目前估計升息機率僅約 12.3%。