鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-17 07:12

蘋果 (AAPL-US) 週四 (16 日) 股價再寫歷史新高紀錄。對此，《巴隆週刊》週四 (16 日) 分析指出，蘋果採取類似美國石油大亨 John D. Rockefeller 創立標準石油 (Standard Oil) 時的經營策略，讓其他業者承擔高昂的研發成本，自己則待技術成熟後再整合應用，成為近期受到華爾街青睞的原因之一。

蘋果股價屢創新高！《巴隆》：借鏡「標準石油」策略 不跟AI燒錢戰

蘋果股價週四升幅超 1.7%，報每股 333.26 美元，連續第二個交易日改寫歷史新高，公司市值攀升至約 4.89 兆美元。前一交易日股價勁揚 4%，不僅創下收盤新高，也是當天道瓊工業指數表現最佳的成分股。

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《巴隆》指出，華爾街將蘋果視為一筆「反 AI」(anti-AI) 投資，原因在於其 AI 投資策略與其他科技七巨頭 (Magnificent Seven) 明顯不同。

包括 Alphabet (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及 Meta (META-US) 均投入數千億美元發展 AI，而蘋果則維持相對克制的資本支出。

《巴隆》認為，蘋果的策略與 Rockefeller 創立標準石油時的經營模式十分相似。當年 Rockefeller 認為石油開採風險過高，因此未投入鑽井，而是專注於煉油等下游業務，最終建立龐大的競爭優勢。

如今，蘋果也採取類似做法，讓其他科技公司投入大量資金開發 AI 模型，待市場競爭趨於成熟後，再選擇最具競爭力的模型整合至自家產品。

《巴隆》指出，Rockefeller 成功的關鍵在於掌握石油配送通路；對蘋果而言，最大的優勢則是掌握消費者使用 AI 的終端裝置。目前蘋果在智慧手機市場居於領先地位，在個人電腦市場也維持競爭優勢，並希望透過 iPhone 與 Mac 持續掌握消費者使用 AI 的主要入口。

除了控制 AI 投資外，蘋果也持續透過併購布局 AI。根據《The Information》日前報導，蘋果正尋找可協助開發 AI 伺服器晶片的企業，以強化 AI 基礎設施。

市場目前對蘋果的策略抱持正面看法。根據 FactSet 數據，本季以來蘋果股價已累計上漲近 15%，同期那斯達克指數下跌 1.1%。科技七巨頭中，除了 Meta 本季上漲約 19% 外，Alphabet 漲幅不到 1%，微軟上漲 8.5%，亞馬遜則上漲 6.2%。