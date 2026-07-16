鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-16 19:47

櫃買中心今 (18) 日公告最新處置股，共有 3 檔自明 (17) 日起列入處置股交易，處置期間至 7 月 30 日止，分別為被動元件廠信昌電 (6173-TW)、微控制器 (MCU) 業者雅特力 - KY(6907-TW)，及無人機反制系統創泓科技 (7714-TW)，其中信昌電每 20 分鐘撮合一次，雅特力 - KY 及創泓科技則是每 5 分鐘撮合一次。

又有被動元件股遭處置！信昌電等3檔股票明起被關到7/30。(鉅亨網資料照)

信昌電遭列處置股，處置原因為最近 6 個營業日 (含當日) 累積之最後成交價跌幅達 28.94%，且最近 6 個營業日 (含當日) 起迄 2 個營業日之最後成交價價差達 50.7 元。

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雅特力 - KY 處置原因則為最近 6 個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 23.3%，且最近 6 個營業日 (含當日) 起迄 2 個營業日之最後成交價價差達 60.5 元。

創泓科技處置原因為最近 6 個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 33.52%；當日之成交量較最近 60 個營業日日平均成交量放大 6.6 倍；當日周轉率達 8.95%。