又有被動元件股遭處置！信昌電等3檔股票明起被關到7/30
鉅亨網記者黃皓宸 台北
櫃買中心今 (18) 日公告最新處置股，共有 3 檔自明 (17) 日起列入處置股交易，處置期間至 7 月 30 日止，分別為被動元件廠信昌電 (6173-TW)、微控制器 (MCU) 業者雅特力 - KY(6907-TW)，及無人機反制系統創泓科技 (7714-TW)，其中信昌電每 20 分鐘撮合一次，雅特力 - KY 及創泓科技則是每 5 分鐘撮合一次。
信昌電遭列處置股，處置原因為最近 6 個營業日 (含當日) 累積之最後成交價跌幅達 28.94%，且最近 6 個營業日 (含當日) 起迄 2 個營業日之最後成交價價差達 50.7 元。
雅特力 - KY 處置原因則為最近 6 個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 23.3%，且最近 6 個營業日 (含當日) 起迄 2 個營業日之最後成交價價差達 60.5 元。
創泓科技處置原因為最近 6 個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 33.52%；當日之成交量較最近 60 個營業日日平均成交量放大 6.6 倍；當日周轉率達 8.95%。
被動元件類股近期因股價震盪，相繼被列為處置股，繼華新科 (2492-TW) 今天起被列為處置股後，信昌電也將在明天起遭處置。
信昌電今日也應主管機關要求，自結上 (6) 月稅後純益為 1.32 億元，月增約 55%、年增 169%，每股純益 0.77 元。公司表示，受惠於 AI 需求升溫、稼動率滿載，也推升營運表現。信昌電看好，今 (2026) 年 AI 營收比重可望達到雙位數百分比，全年整體營收目標雙位數成長。
另集中市場半導體設備通路廠蔚華科 (7714-TW)，榮星 (1617-TW)、力鵬 (1447-TW)、明輝 - DR、長廣 (7795-TW) 等 5 檔股票將在明日出關。
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